РФС изменил состав судей на матче между «Зенитом» и «Спартаком»

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Артист и один из самых популярных болельщиков футбольного клуба «Зенит» Михаил Боярский резко ответил на критику команды перед важным матчем со «Спартаком». Игра 1/2 финала Кубка России должна начаться в 18:30. Матч пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

«Спартак» сейчас в хорошей форме. У них московские амбиции, которые им хочется удовлетворить. Но «Зенит» выиграет. Даже мысли не допускаю, что команда может проиграть, — цитирует его «Чемпионат». Он заявил,...