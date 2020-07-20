Футбол

РФС изменил состав судей на матче между «Зенитом» и «Спартаком»

17:16, 19 июля 2020 35
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский футбольный союз (РФС) внёс изменения в состав судейской бригады во втором полуфинальном матче Кубка России по футболу. В этой игре петербургский «Зенит» на домашней «Газпром Арене» сразится с московским «Спартаком».

Заменён ассистент видеопомощника арбитра (VAR). Вместо Александра Богданова назначен Андрей Болотенков, сообщили в пресс-службе РФС.

Такая рокировка связана с тем, что у Богданова оказались не готовы результаты тестирования на наличие коронавирусной инфекции.

Полный состав судейской бригады выглядит следующим образом: судья Сергей Иванов, ассистенты Валерий Данченко и Адлан Хатуев, резервный судья Станислав Васильев, VAR Евгений Турбин, AVAR Андрей Болотенков, инспектор Эдуард Малый.

Матч начнётся в 18:30.

Победитель сыграет с подмосковными «Химками», которые, как писал NEWS.ru, стали первым финалистом национального кубка, одержав победу над екатеринбургским «Уралом».

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