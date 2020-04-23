«Реал» приступит к тренировкам 4 мая

Мадридский футбольный клуб «Реал» возобновит тренировки, которые были приостановлены из-за пандемии коронавируса.
Как пишет издание Marca, сотрудники и футболисты получили уведомления о том, что 4 мая команда собирается вернуться к тренировкам на поле.
Сообщается, что все игроки и персонал команды пройдут тесты на COVID-19. Занятия будут проходить на базе клуба с соблюдением всех необходимых норм.
Ранее сообщалось, что правительство Испании намерено запретить проведение спортивных матчей со зрителями до 2021 года, писал NEWS.ru.
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