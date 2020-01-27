Мадридский футбольный клуб «Реал» почтил память погибшего баскетболиста Коби Брайанта, устроив минуту молчания перед тренировкой.
Об этом мадридский «Реал» написал в своём Twitter.
A minute's silence in memory of Kobe Bryant before our training session.— Real Madrid C.F. (@realmadriden)
#RealMadrid pic.twitter.com/0mJkmOZqVO January 27, 2020
41-летний атакующий защитник погиб в результате крушения личного вертолёта 26 января. Вместе со своей дочерью Джианной Марией Оноре он направлялся в академию на баскетбольную тренировку.
Ранее появились подробности крушения вертолёта с баскетболистом Коби Брайантом. По предварительным данным, трагедия могла произойти из-за густого тумана, писал NEWS.ru.
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