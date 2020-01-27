Фото: realmadriden/twitter.com

Мадридский футбольный клуб «Реал» почтил память погибшего баскетболиста Коби Брайанта, устроив минуту молчания перед тренировкой.

Об этом мадридский «Реал» написал в своём Twitter.

41-летний атакующий защитник погиб в результате крушения личного вертолёта 26 января. Вместе со своей дочерью Джианной Марией Оноре он направлялся в академию на баскетбольную тренировку.

Ранее появились подробности крушения вертолёта с баскетболистом Коби Брайантом. По предварительным данным, трагедия могла произойти из-за густого тумана, писал NEWS.ru.

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