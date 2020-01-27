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Футбольный клуб «Краснодар» отменил контрольный матч с китайской командой «Ухань Чжоэр», который должен быть пройти в рамках тренировочного сбора в испанской Марбелье.

«Краснодар» должен был сыграть с китайским клубом 10 февраля. В новом расписании краснодарской команды, опубликованном на сайте клуба, матч с «Ухань Чжоэр» отсутствует. «Краснодар» сыграет со шведским «Мальмё», чешской «Викторией»...