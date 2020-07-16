Подопечные Зинедина Зидана, одолев в матче 37-го тура «Вильярреал», стали чемпионами Испании. Победа в Ла Лиге оказалось достаточно закономерной. Мало того, что королевский клуб выдал стабильный сезон, так ещё и сумел прибавить в концовке чемпионата, выиграв в десяти матчах к ряду. У жёлтой субмарины» не было ни единого шанса против такого натиска «Реала». Но не только мощная концовка определила победу «сливочных». NEWS.ru рассказывает, за счёт чего королевский клуб завоевал свой 34-й титул в Испании.

Сильная атака

У «Реала» была выдающаяся линия защиты в этом сезоне. После перехода Криштиану Роналду, главного голеадора всея Мадрида, в туринский «Ювентус», французский специалист Зинедин Зидан сумел максимально неожиданным образом скрыть его отсутствие, сделав акцент на защиту. Тем самым, в Мадриде появились две сильные оборонительные команды. Возможно, для кого-то станет удивлением, но «Реал» в этом сезоне выглядел даже предпочтительнее «Атлетико» в этом показателе. Вот несколько цифр в подтверждение сказанному: «Реал» в этом сезоне пропустил только 23 мяча, при этом ни разу за сезон не было забито больше двух голов в ворота Тибо Куртуа . Единственным командами, которые отметились двумя голами в одной игре, были «Бетис» и «Сельта».

Главными же действующими лицами в оборонительном звене «Реала» стали Рафаэль Варан и Серхио Рамос. Их вклад в чемпионство «Реала» невозможно переоценить. Лучший защитник чемпионата мира 2018 Варан выдал чуть ли не самый удачный сезон за всю карьеру. Стоит только взглянуть на статистику футболиста, и сразу становится понятно, насколько надёжно проявил себя французский защитник: количество выигранных единоборств (73%), единоборств в обороне (76%), на втором этаже (79%).

Серхио Рамос Oscar J. Barroso/Keystone Press Agency/Global Look Press

Что же касается Рамоса, то тут и говорить нечего. Лидер. Нет, не так. ЛИДЕР команды. Рамос в этом сезоне как никогда прежде был полезен по многим показателям. Во-первых, он забивал очень важные голы для своей команды, что в принципе уже давно стало фирменным стилем Серхио Рамоса. В этом сезоне пять голов (всего защитник забил десять мячей) в его исполнении повлияли на исход встречи. Во-вторых, его атакующие амбиции не шли вразрез с основными обязанностями. Впервые за долгое время (а может быть вообще за всё время) он был надёжен в защите. Количество «привозов», которые нет-нет, да случались у испанца, не просто сократилось, а свелось к нулю.

Но не только за результативные действия и обводки нужно отдать должное испанцу. То, с какими настроем он выходит на матчи, то, как он гонит своих футболистов вперёд, то, как он эмоционально сражается в каждом эпизоде, вызывает отдельное восхищение. Даже президент «Реала» настолько впечатлился игрой Серхио Рамоса в этом сезоне, что после матча с «Вильярреалом» заявил, что футболист проведёт в клубе всю свою жизнь.

Прогресс лидеров команды

Отдельным пунктом хотелось бы отметить ещё двух работяг, которые очень сильно помогли «Реалу» добиться чемпионства. Значение Каземиро в системе «Реала» всегда было велико, но в этом сезоне он был особенно важен для команды. Бразилец выполнял невероятный объём работы на поле, что в итоге позволило ему стать лидером Ла Лиги по числу единоборств, возвратов мяча, перехватов и отборов в чемпионате.

Каземиро Oscar J. Barroso/Keystone Press Agency/Global Look Press

Следующем футболистом, на которого мы обратим внимание, будет голкипер Тибо Куртуа. Для начала быстренько вспомним, с чего всё начиналось. Тибо пришёл в «Реал» сезон назад в статусе лучшего вратаря чемпионата мира 2018 года. Однако первый год в королевском клубе дался бельгийцу очень непросто. Мало того, что Куртуа пропускал огромное количество голов, так ещё большая часть из них пролетала между ног кипера. Как же над ним потешались болельщики в том числе и собственного клуба. Но уже в следующем сезоне Куртуа заставил по-другому отзываться злопыхателей. Напомним ещё раз: за весь сезон было пропущено только 23 мяча (команде осталось провести только одну встречу). При этом большую часть матчей вратарь провёл всухую (19 матчей). А в последних пяти играх в Ла Лиге совершил больше 17 сейвов. Даже в чемпионской игре против «Вильярреала» на последних минутах встречи дважды спас команду.

Доминирование над оппонентами

«Реал» превзошёл в этом сезоне своих основных оппонентов. Дважды была бита «Севилья» (0:1, 2:1). Первый матч с «Атлетико» завершился со счётом 0:0, но уже в ответной встрече «сливочные» с минимальным счётом (1:0) одолели соседей. Первый раунд противостояния с главным соперником, «Барселоной», также завершился ничейным результатом, но огромное значение имела ответная домашняя встреча. Матч на «Сантьяго Бернабеу», в котором «Реал» обыграл «Барселону» со счётом 2:0, по сути, стал определяющим в чемпионской гонке. Одолей тогда «сине-гранатовые» «сливочных», непонятно, кто бы сейчас праздновал победу в Ла Лиге.

Oscar J. Barroso/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мощная концовка

«Сливочные» не прогнулись под коронавирусом. Наоборот, пауза, вызванная пандемией, благоприятно сказалась на «сливочных». После рестарта чемпионата команда не знает поражений — в 10 турах было добыто 10 побед. Посткоронавирусные результаты той же «Барселоны» оказались не настолько удачными. Трижды оступившись в матчах против «Севильи», «Сельты» и «Атлетико», «сине-гранатовые» пропустили вперёд «Реал».

Во многом такой результат мадридцев в концовке чемпионата стал возможен благодаря тому, что за время паузы многие футболисты смогли долечить свои травмы (Асенсио, Азар), а некоторые из них (Рамос, например) улучшить свои физические кондиции. Да, в конечном счёте не все смогли на сто процентов помочь (тот же Азар даже за этот небольшой промежуток времени успел получить рецидив травмы), но в любом случае большинство футболистов были в отличных кондициях, что позволило Зидану в том числе варьировать состав команды.