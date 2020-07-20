«Пусть помалкивают в тряпочку»: Боярский дал совет критикам «Зенита»

https://static.news.ru/photo/118206da-c9cb-11ea-805f-fa163e074e61_660.jpg Михаил Боярский Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Артист и один из самых популярных болельщиков футбольного клуба «Зенит» Михаил Боярский резко ответил на критику команды перед важным матчем со «Спартаком». Игра 1/2 финала Кубка России должна начаться в 18:30. Матч пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

«Спартак» сейчас в хорошей форме. У них московские амбиции, которые им хочется удовлетворить. Но «Зенит» выиграет. Даже мысли не допускаю, что команда может проиграть, — цитирует его «Чемпионат».

Он заявил, что команда должна продемонстрировать уверенную победу, которая удовлетворит и болельщиков, и всех остальных. Боярский подчеркнул, что надо окончательно поставить точки в разговоре о судействе и больших деньгах.

Сегодня у команды есть шанс окончательно все эти разговоры прекратить. Те, кто критикует, сначала должны научиться играть так, как «Зенит». Вот научатся, смогут это делать. А пока пусть помалкивают в тряпочку, — подытожил артист.

Ранее бывший вратарь «красно-белых» Алексей Зуев заявил, что петербургский «Зенит» не является фаворитом полуфинального матча Кубка России против московского «Спартака». По его словам, важную роль перед матчем играет концентрация футболистов — кто проявит больше желания, тот и победит, писал NEWS.ru.