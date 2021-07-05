ПСЖ предложил Месси выгодный контракт

Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» предложил контракт нападающему сборной Аргентины Лионелю Месси. Как сообщает AS, условия ПСЖ оказались выгоднее, чем предложения, сделанные «Барселоной».

Контракт Месси с «Барселоной» истёк 1 июля 2021 года. В настоящее время 34-летний форвард сосредоточен на выступлениях за национальную команду на Кубке Америки. После окончания турнира в ПСЖ рассчитывают на активные переговоры с футболистом.

Ранее сообщалось, что Месси будет получать по новому контракту с «сине-гранатовыми» около €60 млн в год. При этом аргентинец имеет возможность подписать новый контракт с «Барселоной» даже в статусе свободного агента.

Согласно условиям нового соглашения, всего Месси в «Барселоне» должен провести 10 лет: два сезона в клубе, три года в американской Главной лиге футбола (MLS) в роли посла каталонской команды и оставшиеся пять лет — в структуре «сине-гранатовых».

Месси выступает за «Барселону» с 2003 года. В составе каталонской команды он 10 раз побеждал в испанской Ла Лиге, семь раз завоёвывал Кубок Испании и восемь раз Суперкубок страны. На его счету четыре победы в Лиге чемпионов, три — в Суперкубке УЕФА, а также три победы в клубном чемпионате мира.