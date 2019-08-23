https://static.news.ru/photo/9777636c-c70a-11e9-ae38-fa163e074e61_660.jpg Фото: Philippe LECOEUR, via www.imago-/www.imago-images.de/Global Look Press

Если нападающий Неймар, которым интересуется испанский «Реал», покинет ПСЖ, то французский футбольный клуб планирует подписать вингера «Кристал Пэлас» Вильфрида Заа.

Как сообщил источник The Mirror, парижане готовы заплатить за 26-летнего ивуарийца €100 млн. Именно в Заа ПСЖ видит замену Неймару, который не только результативно играет, но и нравится публике.

Договор с «Кристал Пэлас» у Заа рассчитан до лета 2023 года.

В сезоне-2018/19 Вильфрид провел 36 матчей во всех турнирах. Он забил 10 голов и отдал 10 результативных передач.

Руководство испанского футбольного клуба «Барселона», который тоже предложил Неймару контракт, сомневается в успешном завершении трансфера нападающего ПСЖ, ранее писал News.ru.