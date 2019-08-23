Если нападающий Неймар, которым интересуется испанский «Реал», покинет ПСЖ, то французский футбольный клуб планирует подписать вингера «Кристал Пэлас» Вильфрида Заа.
Как сообщил источник The Mirror, парижане готовы заплатить за 26-летнего ивуарийца €100 млн. Именно в Заа ПСЖ видит замену Неймару, который не только результативно играет, но и нравится публике.
Договор с «Кристал Пэлас» у Заа рассчитан до лета 2023 года.
В сезоне-2018/19 Вильфрид провел 36 матчей во всех турнирах. Он забил 10 голов и отдал 10 результативных передач.
Руководство испанского футбольного клуба «Барселона», который тоже предложил Неймару контракт, сомневается в успешном завершении трансфера нападающего ПСЖ, ранее писал News.ru.