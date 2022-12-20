Психолог объяснила, почему Роналду не поздравил Месси с победой на ЧМ-2022 Психолог Лысакова: Роналду может хотеть вытеснить из своего сознания триумф Месси

Фото: Cao Can/XinHua/Global Look Press

Криштиану Роналду

Кандидат психологических наук Анастасия Лысакова в разговоре с NEWS.ru предположила, что футболист португальской сборной Криштиану Роналду поздравил своего вечного соперника Лионеля Месси с победой на ЧМ-2022 по футболу при личной встрече или разговоре. В то же время эксперт высказала версию о том, что португалец стремится вытеснить успех аргентинца из своего сознания.

Беря во внимание давнюю конкуренцию футболистов, вполне вероятно, что Роналду хочет вытеснить из своего сознания триумф Месси и старается не говорить и даже не думать об этом суперуспешном для Месси чемпионате, — сказала Лысакова.

Психолог также указала на вероятность того, что мышление Криштиану не находится на уровне «успеха в этом мире хватит на всех», из-за чего возможна деструктивная установка «если кто-то успешен, то я уже не могу быть настолько же успешен». Лысакова предположила, что если Роналду действительно думает так, то это приводит к фрустрации, разочарованию и краху надежд каждый раз, когда он сталкивается с успехом соперника.

Увы, но данная деструктивная установка приводит зачастую не только к неадекватным поступкам (не поздравить коллегу с очевидным успехом), но и к печальным психофизиологическим последствиям, таким как головные боли, тахикардия, расстройство пищевого поведения, проблемы со сном, а иногда даже — к клинической депрессии, — пояснила эксперт.

Ранее Роналду в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану сказал, что считает Месси как игрока «потрясающим» и «волшебным», и назвал «отличным парнем, который делает всё для футбола». Роналду и Месси играли друг против друга 16 лет. Несмотря на это, по словам португальца, у него с соперником прекрасные отношения, он уважает его, несмотря на то что они не друзья. По словам Роналду, даже жены спортсменов уважительно относятся друг к другу — они обе аргентинки.

Ранее NEWS.ru писал о том, как Аргентина и весь мир отреагировали на финал чемпионата мира по футболу 2022 года.