«Я думал, что умру»: как Аргентина и весь мир отреагировали на финал ЧМ Праздник всей нации, момент признания и восхищения, предынфарктные состояния и жесткая критика — день после великого матча

Фото: Joel Marklund/Global Look Press

Лионель Месси из Аргентины поднимает трофей чемпионата мира FIFA

Сборная Аргентины стала чемпионом мира. Финал с Францией был, возможно, величайшим в истории. Как минимум, самым драматичным. Разговоры о нем и реакция на него будут длиться еще долго, но самая горячая пора в этом смысле — сутки после игры. Мы собрали самые интересные слова о матче, который попал на ярчайшую страницу футбольной истории.

У Месси — дар от богов футбола

Начнем с цитаты Гари Линекера, легендарного английского футболиста, который играл еще с Марадоной. И почти такого же легендарного футбольного аналитика, чьи острые цитаты, как правило, бьют в самое яблочко.

Наблюдать за игрой Лионеля Месси почти два десятилетия — настоящая честь. Мгновение за мгновением — завораживающий футбол, наполненный умопомрачительной радостью. У Месси дар от футбольных богов. Так рад, что он поднял над головой главный трофей в нашем виде спорта. Спасибо и поздравляю, чемпион, — написал бывший нападающий сборной Англии в соцсети.

Праздник для всей нации

Особого внимания заслуживает то, как празднуют победу своей сборной в Аргентине. Эти картинки сейчас облетают весь мир и на них действительно есть смысл взглянуть. Так выглядит национальный праздник.

Буэнос-Айрес в эти часы:

Слезы счастья:

Я думал, что умру

Отдельный жанр — посты болельщиков в социальных сетях. Там всегда есть, что почитать. И сейчас тоже есть.

«Момент, котрого мы ждали полтора десятка лет. Я думал, что не доживу до этого. Я плачу. Лео — абсолютно лучший за все времена» (Bueno amigo)

«Месси сделал это. Дебаты о том, кто лучший игрок в истории закончены» (Abdul HM)

«Я реально чуть не умер несколько раз за матч. Я думал, мне потребуется скорая помощь, чтобы это пережить. Мне никогда не было так плохо» (Michel H)

"Это лучший футбольный матч, который я видел в своей жизни" (Sunil Chhetry)

Месси и мама

Один из трогатльных моментв вечера — как к победившему на чемпионате мира Лионеля Месси подбежала его мама.

Макрон не остался в стороне

Многие отметили после матча появление на футбольном поле президента Франции Эммануэля Макрона. Он утешал футболистов сборной своей страны, а потом выступил с речью в раздевалке.

Праздник не везде

Также мир облетели кадры французской реакции на поражение своей команды. В Париже тоже было неспокойно, но не так, как в Буэнос-Айресе.

Разные мнения в прессе

Журналисты в Аргентине тоже дали волю эмоциям. Вот отрывок из статьи в издании Ole:

Обнять, выкрикнуть, выплакать. Мы – чемпионы мира в самом захватывающем финале в истории. В финале, который никто не мог представить. Мы – чемпионы мира, несмотря на Мбаппе. Мы – чемпионы мира, и еще будет время, чтобы подумать, приходилось ли нам там много страдать. Мы – чемпионы мира, потому что лучше сыграли в финале. Даже несмотря на риск проиграть его. И Месси сыграл как Месси. Принимал мяч в тех позициях, в которых никто бы не осмелился, и решал эпизоды так, как умеет только он. Одна из вещей, которая отличает лучшего от всех остальных – его стремление играть так, как не пытается никто. Он видит передачи со спины, как при втором голе, которые не видит никто. У Лео есть ключи ко всем дверям.

А вот во Франции не только отдавали должное отличному матчу, но и критиковали арбитра матча. Газета L’Equipe недовольна работой Шимона Марчиняка в финале. Издание оценило работу польского рефери на 2 балла из 10.

Поляк Шимон Марчиняк, опытный арбитр Лиги чемпионов, не оправдал ожиданий от своей работы. Пенальти на Анхеле Ди Марии был очень спорным, эпизод не слишком отличался от того, в котором не назначили 11-метровый на Маркусе Тюраме, но польский судья, отвечающий за VAR, не собирался спорить со своим соотечественником перед всем миром. Было и несколько других решений, которые вызвали гнев и непонимание: как Кристиан Ромеро, совершив столько жестких фолов, закончил матч без желтой карточки? Как господин Марчиняк не выносил аргентинцам предупреждений, когда они отбивали контратаки всеми возможными способами, хватая за футболку, цинично фоля и ударяя игроков? Как Эмилиано Мартинес смог во время серии пенальти схватить мяч и отбросить его далеко от Тчуамени без вмешательства судей?

Надо сказать, что рефери на самом деле отсудил очень достойно. Французы пробили два пенальти, вряд ли он проиграли матч из-за судьи.