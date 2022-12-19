 Сборная Аргентины стала чемпионом мира. Финал с Францией был, возможно, величайшим в истории. Как минимум, самым драматичным. Разговоры о нем и реакция на него будут длиться еще долго, но самая горячая пора в этом смысле — сутки после игры. Мы собрали самые интересные слова о матче, который попал на ярчайшую страницу футбольной истории.

У Месси — дар от богов футбола

Начнем с цитаты Гари Линекера, легендарного английского футболиста, который играл еще с Марадоной. И почти такого же легендарного футбольного аналитика, чьи острые цитаты, как правило, бьют в самое яблочко.

Наблюдать за игрой Лионеля Месси почти два десятилетия — настоящая честь. Мгновение за мгновением — завораживающий футбол, наполненный умопомрачительной радостью. У Месси дар от футбольных богов. Так рад, что он поднял над головой главный трофей в нашем виде спорта. Спасибо и поздравляю, чемпион, — написал бывший нападающий сборной Англии в соцсети.

Праздник для всей нации

Особого внимания заслуживает то, как празднуют победу своей сборной в Аргентине. Эти картинки сейчас облетают весь мир и на них действительно есть смысл взглянуть. Так выглядит национальный праздник.

Буэнос-Айрес в эти часы:

Слезы счастья:

Я думал, что умру

Отдельный жанр — посты болельщиков в социальных сетях. Там всегда есть, что почитать. И сейчас тоже есть.

«Момент, котрого мы ждали полтора десятка лет. Я думал, что не доживу до этого. Я плачу. Лео — абсолютно лучший за все времена» (Bueno amigo)

«Месси сделал это. Дебаты о том, кто лучший игрок в истории закончены» (Abdul HM)

«Я реально чуть не умер несколько раз за матч. Я думал, мне потребуется скорая помощь, чтобы это пережить. Мне никогда не было так плохо» (Michel H)

"Это лучший футбольный матч, который я видел в своей жизни" (Sunil Chhetry)

Месси и мама

Один из трогатльных моментв вечера — как к победившему на чемпионате мира Лионеля Месси подбежала его мама.

Макрон не остался в стороне

Многие отметили после матча появление на футбольном поле президента Франции Эммануэля Макрона. Он утешал футболистов сборной своей страны, а потом выступил с речью в раздевалке. 

Праздник не везде

Также мир облетели кадры французской реакции на поражение своей команды. В Париже тоже было неспокойно, но не так, как в Буэнос-Айресе. 

Разные мнения в прессе

Журналисты в Аргентине тоже дали волю эмоциям. Вот отрывок из статьи в издании Ole:

Обнять, выкрикнуть, выплакать. Мы – чемпионы мира в самом захватывающем финале в истории. В финале, который никто не мог представить. Мы – чемпионы мира, несмотря на Мбаппе. Мы – чемпионы мира, и еще будет время, чтобы подумать, приходилось ли нам там много страдать. Мы – чемпионы мира, потому что лучше сыграли в финале. Даже несмотря на риск проиграть его. И Месси сыграл как Месси. Принимал мяч в тех позициях, в которых никто бы не осмелился, и решал эпизоды так, как умеет только он. Одна из вещей, которая отличает лучшего от всех остальных – его стремление играть так, как не пытается никто. Он видит передачи со спины, как при втором голе, которые не видит никто. У Лео есть ключи ко всем дверям.

А вот во Франции не только отдавали должное отличному матчу, но и критиковали арбитра матча. Газета L’Equipe недовольна работой Шимона Марчиняка в финале. Издание оценило работу польского рефери на 2 балла из 10.

Поляк Шимон Марчиняк, опытный арбитр Лиги чемпионов, не оправдал ожиданий от своей работы. Пенальти на Анхеле Ди Марии был очень спорным, эпизод не слишком отличался от того, в котором не назначили 11-метровый на Маркусе Тюраме, но польский судья, отвечающий за VAR, не собирался спорить со своим соотечественником перед всем миром. Было и несколько других решений, которые вызвали гнев и непонимание: как Кристиан Ромеро, совершив столько жестких фолов, закончил матч без желтой карточки? Как господин Марчиняк не выносил аргентинцам предупреждений, когда они отбивали контратаки всеми возможными способами, хватая за футболку, цинично фоля и ударяя игроков? Как Эмилиано Мартинес смог во время серии пенальти схватить мяч и отбросить его далеко от Тчуамени без вмешательства судей?

Надо сказать, что рефери на самом деле отсудил очень достойно. Французы пробили два пенальти, вряд ли он проиграли матч из-за судьи. 

Болельщики сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу в Катаре

Фото: IMAGO/JB Autissier/Global Look Press

Болельщики сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу в Катаре

Сборная Франции на чемпионате мира по футболу в Катаре

Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press

Сборная Франции на чемпионате мира по футболу в Катаре

Сборная Аргентины на чемпионате мира по футболу в Катаре

Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press

Сборная Аргентины на чемпионате мира по футболу в Катаре

Чемпионат мира по футболу в Катаре, финал, Аргентина – Франция, слева Лионель Месси Аргентина, Тео Эрнандес Франция

Фото: IMAGO/Matthias Koch/Global Look Press

Чемпионат мира по футболу в Катаре, финал, Аргентина – Франция, слева Лионель Месси Аргентина, Тео Эрнандес Франция

Арбитр Шимон Марчиняк

Фото: IMAGO/Markus Ulmer/Global Look Press

Арбитр Шимон Марчиняк

Лионель Месси (Аргентина) и Килиан Мбаппе (Франция)

Фото: IMAGO/Matthias Koch/Global Look Press

Лионель Месси (Аргентина) и Килиан Мбаппе (Франция)

Эмилиано Мартинес (внизу), вратарь сборной Аргентины, делает сейв против Килиана Мбаппе (второй справа) из Франции во время финального матча между Аргентиной и Францией на чемпионате мира по футболу FIFA 2022 на стадионе «Лусаил» в Лусаиле, Катар

Фото: Pan Yulong/XinHua/Global Look Press

Эмилиано Мартинес (внизу), вратарь сборной Аргентины, делает сейв против Килиана Мбаппе (второй справа) из Франции во время финального матча между Аргентиной и Францией на чемпионате мира по футболу FIFA 2022 на стадионе «Лусаил» в Лусаиле, Катар

Гол Лионеля Месси с пенальти

Фото: Xiao Yijiu/XinHua/Global Look Press

Гол Лионеля Месси с пенальти

Аргентина против Франции, чемпионат мира по футболу FIFA 2022

Фото: IMAGO/Paul Chesterton/Global Look Press

Аргентина против Франции, чемпионат мира по футболу FIFA 2022

Аргентина против Франции, чемпионат мира по футболу FIFA 2022

Фото: IMAGO/Paul Chesterton/Global Look Press

Аргентина против Франции, чемпионат мира по футболу FIFA 2022

Аргентина против Франции, чемпионат мира по футболу FIFA 2022

Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press

Аргентина против Франции, чемпионат мира по футболу FIFA 2022

Болельщики сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу в Катаре

Фото: Sebastian EL-SAQQA/firo Sportphoto/Global Look Press

Болельщики сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу в Катаре

Аргентинец Анхель ди Мария радуется, забив 2:0

Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press

Аргентинец Анхель ди Мария радуется, забив 2:0

Лионель Месси из Аргентины празднует свой гол во время матча между Аргентиной и Францией

Фото: Rodolfo Buhrer/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лионель Месси из Аргентины празднует свой гол во время матча между Аргентиной и Францией

Француз Рандал Коло Муани (слева) играет против аргентинца Николаса Отаменди и аргентинца Энцо Фернандеса (справа)

Фото: Tom Weller/dpa/Global Look Press

Француз Рандал Коло Муани (слева) играет против аргентинца Николаса Отаменди и аргентинца Энцо Фернандеса (справа)

Игроки сборной Аргентины празднуют свой первый гол во время финального матча между Аргентиной и Францией на чемпионате мира по футболу FIFA 2022

Фото: Li Ming/XinHua/Global Look Press

Игроки сборной Аргентины празднуют свой первый гол во время финального матча между Аргентиной и Францией на чемпионате мира по футболу FIFA 2022

Лионель Месси (справа) из Аргентины передает мяч во время финального матча между Аргентиной и Францией на чемпионате мира по футболу FIFA 2022

Фото: Li Ga/XinHua/Global Look Press

Лионель Месси (справа) из Аргентины передает мяч во время финального матча между Аргентиной и Францией на чемпионате мира по футболу FIFA 2022

Килиан Мбаппе из Франции празднует свой гол во время финального матча между Аргентиной и Францией

Фото: Li Ga/XinHua/Global Look Press

Килиан Мбаппе из Франции празднует свой гол во время финального матча между Аргентиной и Францией

Франция приветствует гол Килиана Мбаппе со счетом 2:2

Фото: IMAGO/Matthias Koch/Global Look Press

Франция приветствует гол Килиана Мбаппе со счетом 2:2

Эмилиано Мартинес (четвертый справа), вратарь сборной Аргентины, спасает мяч во время финального матча между Аргентиной и Францией

Фото: Xu Zijian/XinHua/Global Look Press

Эмилиано Мартинес (четвертый справа), вратарь сборной Аргентины, спасает мяч во время финального матча между Аргентиной и Францией

Лионель Месси (справа) из Аргентины забивает гол во время финального матча между Аргентиной и Францией

Фото: Xu Zijian/XinHua/Global Look Press

Лионель Месси (справа) из Аргентины забивает гол во время финального матча между Аргентиной и Францией

Килиан Мбаппе (первый справа) из Франции забивает с пенальти во время финального матча между Аргентиной и Францией

Фото: Xiao Yijiu/XinHua/Global Look Press

Килиан Мбаппе (первый справа) из Франции забивает с пенальти во время финального матча между Аргентиной и Францией

Лионель Месси и Леандро Паредес радуются победе

Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press

Лионель Месси и Леандро Паредес радуются победе

Аргентина празднует решающий пенальти во время финала чемпионата мира по футболу 2022 года между Аргентиной и Францией

Фото: Joel Marklund/Global Look Press

Аргентина празднует решающий пенальти во время финала чемпионата мира по футболу 2022 года между Аргентиной и Францией

Президент Франции Эммануэль Макрон обнимает французского футболиста Килиана Мбаппе

Фото: Robert Michael/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон обнимает французского футболиста Килиана Мбаппе

Эмилиано Мартинес из Аргентины, избранный лучшим вратарем

Фото: IMAGO/Heuler Andrey / SPP/Global Look Press

Эмилиано Мартинес из Аргентины, избранный лучшим вратарем

Лионель Месси из Аргентины празднует получение своего «Золотого мяча»

Фото: Cao Can/Global Look Press

Лионель Месси из Аргентины празднует получение своего «Золотого мяча»

Мбаппе смотрит на трофей чемпионата мира по футболу после получения награды «Золотая бутса»

Фото: Li Ga/Global Look Press

Мбаппе смотрит на трофей чемпионата мира по футболу после получения награды «Золотая бутса»

Сборная Аргентины – чемпион мира 2022, нападающий сборной Аргентины Лионель Месси держит в руках трофей чемпионата мира

Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Сборная Аргентины – чемпион мира 2022, нападающий сборной Аргентины Лионель Месси держит в руках трофей чемпионата мира

Лионель Месси празднует со своей семьей во время церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу 2022 года

Фото: Li Ga/Global Look Press

Лионель Месси празднует со своей семьей во время церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу 2022 года