В Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы сезона-2022/2023, сообщает официальный сайт УЕФА. Киевское «Динамо» сыграет в группе В с «Ренном», «Фенербахче» и АЕК.
Итоговый состав групп выглядит следующим образом:
Группа А: «Арсенал», ПСВ, «Будё-Глимт», «Цюрих».
Группа B: «Динамо» Киев, «Ренн», «Фенербахче», АЕК.
Группа C: «Рома», «Лудогорец», «Бетис», ХИК.
Группа D: «Брага», «Мальмё», «Унион», «Юнион».
Группа E: «Манчестер Юнайтед», «Реал Сосьедад», «Шериф», «Омония».
Группа F: «Лацио», «Фейеноорд», «Мидтьюллан», «Штурм».
Группа G: «Олимпиакос», «Карабах», «Фрайбург», «Нант».
Группа H: «Црвена Звезда», «Монако», «Ференцварош», «Трабзонспор».
Российские клубы не принимают участия в турнире из-за санкций, но в группе H сыграют между собой три команды с российскими представителями: «Монако» Александра Головина, «Ференцварош» Станислава Черчесова и «Црвена Звезда» Егора Пруцева.
Накануне УЕФА провел жеребьевку Лиги чемпионов. Действующий победитель «Реал Мадрид» (Испания) попал в группу F с «РБ Лейпциг» (Германия), «Шахтером» (Украина) и «Селтиком» (Шотландия).