Прошла жеребьевка группового этапа Лиги Европы Прошла жеребьевка группового этапа Лиги Евпопы

Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

В Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы сезона-2022/2023, сообщает официальный сайт УЕФА. Киевское «Динамо» сыграет в группе В с «Ренном», «Фенербахче» и АЕК.

Итоговый состав групп выглядит следующим образом:

Группа А: «Арсенал», ПСВ, «Будё-Глимт», «Цюрих».

Группа B: «Динамо» Киев, «Ренн», «Фенербахче», АЕК.

Группа C: «Рома», «Лудогорец», «Бетис», ХИК.

Группа D: «Брага», «Мальмё», «Унион», «Юнион».

Группа E: «Манчестер Юнайтед», «Реал Сосьедад», «Шериф», «Омония».

Группа F: «Лацио», «Фейеноорд», «Мидтьюллан», «Штурм».

Группа G: «Олимпиакос», «Карабах», «Фрайбург», «Нант».

Группа H: «Црвена Звезда», «Монако», «Ференцварош», «Трабзонспор».

Российские клубы не принимают участия в турнире из-за санкций, но в группе H сыграют между собой три команды с российскими представителями: «Монако» Александра Головина, «Ференцварош» Станислава Черчесова и «Црвена Звезда» Егора Пруцева.

Накануне УЕФА провел жеребьевку Лиги чемпионов. Действующий победитель «Реал Мадрид» (Испания) попал в группу F с «РБ Лейпциг» (Германия), «Шахтером» (Украина) и «Селтиком» (Шотландия).