УЕФА провел жеребьевку группового этапа Лиги чемпионов сезона 2022/23

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В Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/2023, сообщается на сайте УЕФА. В новом розыгрыше главного европейского клубного турнира действующий победитель «Реал Мадрид» (Испания) попал в группу с «РБ Лейпциг» (Германия), «Шахтером» (Украина) и «Селтиком» (Шотландия).

Испанская «Барселона», куда эти летом из «Баварии Мюнхен» (Германия) пришел польский форвард Роберт Левандовский, сыграет с мюнхенской командой в квартете C. Перешедшему перед началом сезона в «Манчестер Сити» (Англия) норвежскому форварду Эрлингу Холланду предстоит выйти на поле против своей бывшей команды «Боруссии Дортмунд» (Германия).

Остальной состав групп выглядит следующим образом:

Группа A: «Аякс», «Ливерпуль», «Наполи», «Рейнджерс».

Группа B: «Порту», «Атлетико», «Байер», «Брюгге».

Группа C: «Бавария», «Барселона», «Интер», «Виктория» Пльзень.

Группа D: «Айнтрахт», «Тоттенхэм», «Спортинг», «Марсель».

Группа E: «Милан», «Челси», «Зальцбург», «Динамо» Загреб.

Группа F: «Реал», «РБ Лейпциг», «Шахтер», «Селтик».

Группа G: «Манчестер Сити», «Севилья», «Боруссия», «Копенгаген».

Группа H: «ПСЖ», «Ювентус», «Бенфика», «Маккаби» Хайфа.

29 мая футболисты испанского футбольного клуба «Реал Мадрид» обыграли английский «Ливерпуль» и стали победителями Лиги чемпионов сезона-2021/22. Финал турнира состоялся в Париже на Stade de France и завершилась со счётом 1:0 в пользу испанцев. Единственный мяч во встрече забил на 59-й минуте Винисиус Жуниор.