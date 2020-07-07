Президент РПЛ поздравил «Зенит» с победой в чемпионате

https://static.news.ru/photo/a3860486-c102-11ea-954b-fa163e074e61_660.jpg Сергей Прядкин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин поздравил руководство, тренерский штаб, игроков и болельщиков петербургского футбольного клуба «Зенит» с победой в сезоне-2019/20.

«Зенит» выигрывает титул второй год подряд, и приятно видеть, как развивается команда. Защитить чемпионство всегда сложнее, но главному тренеру Сергею Семаку удалось мотивировать команду и раскрыть потенциал игроков. В этот непростой сезон, прервавшийся из-за пандемии коронавируса, «Зенит» не растерял преимущества, выступил стабильно и показал яркую игру, — приводит слова Прядкина пресс-служба РПЛ.

Петербургский «Зенит» в матче 26-го тура РПЛ обыграл «Краснодар» со счётом 4:2 и стал шестикратным чемпионом России по футболу. Голы в чемпионском матче забили Сердар Азмун (дубль), Артём Дзюба и Алексей Сутормин. Церемония вручения кубка состоится 8 мая после матча 27-го тура чемпионата России с «Сочи».

Ранее NEWS.ru сообщал, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак показал видео из раздевалки команды после победы над «Краснодаром». Футболисты петербургской команды поздравили наставника с рождением внучки. 44-летний специалист в течение одного дня стал дедушкой и чемпионом России.