«Позор»: Быстров раскритиковал игру «Спартака» в матче с «Зенитом»

https://static.news.ru/photo/4282201c-cb79-11ea-b8a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Demianchuk/TASS

Экс-полузащитник «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров раскритиковал московский клуб за матч в полуфинале Кубка России после того, как он уступил питерцам со счётом 1:2.

Позор — видеть, как «Спартак» играет в пять защитников, «горя» 1:2. Не поджимает «Зенит», не прессингует. Когда команда «горит», она начинает прессинговать и дожимать соперника на чужой половине поля. Силы-то у москвичей были, ведь вышли свежие Николай Рассказов и Резиуан Мирзов, бегите вперёд. Но, может, тренер требует идти назад, и кому-то нравится такой футбол, но мне нет, — заявил Быстров.

В эфире телеканала «Матч ТВ» бывший игрок двух команд отметил, что раньше в сезоне нужно было обыграть только «Спартак», чтобы болельщики простили любые неудачи.

Обыгрываешь «Спартак» — все счастливы. Считай, Лигу чемпионов взяли. А теперь всё иначе, — добавил Быстров.

При этом до этого глава совета директоров московского клуба Леонид Федун обратился к арбитрам судить его команду так же, как и «Зенит». Тогда, по мнению Федуна, «Спартак» снова станет чемпионом России.

Как писал NEWS.ru, на официальном сайте московского «Спартака» 21 июля появилось обращение клуба к болельщикам «народной» команды. Текст был опубликован через два дня после поражения «красно-белых» в полуфинальном матче на Кубке России против «Зенита» (1:2) в Санкт-Петербурге, который запомнился любителям футбола не столько действиями коллективов на поле, сколько рядом спорных судейских решений.