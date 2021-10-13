Португальский стыд: как сборная России потерпела крупнейшее поражение

Последние матчи сборной России по футболу в отборе на чемпионат мира — 2022 подарили болельщикам ощущение радости и гордости за команду, но 17 лет назад в этот день поклонники россиян испытывали ровно противоположные чувства. Команда получила семь мячей от португальцев и потерпела самое крупное поражение в истории. Рассказываем подробнее о чёрной странице в истории отечественного футбола.

На пороге позора

Матч с Португалией состоялся в третьем туре отборочного цикла. В стартовом поединке россияне потеряли очки в игре со Словакией (1:1), а затем разгромили Люксембург (4:0). Однако ту победу многие восприняли со скепсисом, ведь до 56-й минуты сборная карликового государства успешно отбивалась. Спасло мастерство Дмитрия Сычёва, который оформил хет-трик.

Накануне встречи с Португалией сборная России, прямо как сейчас, испытывала огромные проблемы с составом. Сегодня, глядя на имена принявших участие в игре, так не скажешь, но в начале нулевых выбор у тренеров национальной сборной был гораздо богаче, чем сейчас. В том матче на поле вышли такие люди, как Аршавин, Сычёв, Смертин, Евсеев, Игнашевич, Алдонин, Анюков, Малафеев — приличный состав, но не оптимальный.

Из-за травм в игре с португальцами Ярцев не мог рассчитывать на лидеров команды тех лет Дмитрия Аленичева и Андрея Каряку, да и в целом в его распоряжении оказалось лишь 17 футболистов.

Качество в семёрочке

AP/TASS AP/TASS

В первые минуты матча россиянам удавалось сдерживать хозяев, которые на заполненном пусть и наполовину стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне предсказуемо неслись вперёд и стремились решить вопрос о победителе как можно раньше. Было понятно, что рассчитывать гости будут исключительно на контратаки, которые совершенно не удавались.

На 25-й минуте португальцы всё-таки добились своего: Криштиану Роналду, который уже тогда был лидером сборной Португалии, сделал подачу в штрафную на Педру Паулету, расстрелявшего пустые ворота. В наше время гол был бы наверняка отменён после просмотра видеоповтора. Деку находился в явном офсайде и, хоть и не касался мяча, активно участвовал в эпизоде.

До перерыва португальцы забили ещё дважды. Сначала в похожем на старшего товарища стиле отличился Роналду, а затем мяч в угол после удара из-за штрафной уложил Деку. По сути, исход встречи был решён, но самое страшное ожидало россиян после перерыва.

Хозяева упражнялись в нанесении ударов из-за пределов штрафной при полном безразличии игроков сборной России. Вице-чемпионов Европы никто и не думал встречать: они могли бить на силу или технику, готовя удары в спокойной обстановке. Итогом стали ещё четыре пропущенных россиянами мяча, два из них влетели в девятку ворот Вячеслава Малафеева и были неберущимися. Мини-шедеврами отметились Роналду и Симао Саброза. Ещё в двух эпизодах с голами Арманду Пети голкипер мог спасти команду, но и ошибками его действия не назовёшь.

Единственной каплей мёда в этом калейдоскопе унижения стал гол Андрея Аршавина на 79-й минуте. Полузащитник сборной России поддержал тренд на взятия ворот дальними ударами, красиво уложив мяч в угол. Но вряд ли в карьере атакующего хавбека был более бессмысленный забитый мяч.

Тогда было буквально восемь ударов в створ ворот и семь голов. Малафеев не мог ни одного мяча поймать, потому что они летели в девятки, либо их было практически невозможно отбить. Я считаю, что у португальцев был сумасшедший фарт и настрой. К сожалению, мы попали под горячую руку, — рассказывал Sport24 много лет спустя форвард Дмитрий Булыкин. В той встрече он отыграл 90 минут, безуспешно пытаясь зацепиться за мяч в атаке.

Не повторяется такое никогда

AP/TASS AP/TASS

Одно из самых ярких воспоминаний российских болельщиков о той игре — натуральное бегство главного тренера сборной Росси Георгия Ярцева со скамейки запасных при счёте 1:6. Произошло это за несколько минут до финального свистка, специалист покидал рабочее место настолько быстро, что оператор успел поймать лишь его спину.

Позже Ярцев рассказал о том, что находился в предынфарктном состоянии и лишь своевременные действия врача Юлия Василькова, который дал ему сердечные препараты, помогли избежать тяжёлых последствий.

Уничтожение команды Ярцева в прямом эфире увидело не так много болельщиков россиян, как могло бы. По московскому времени матч начинался за полночь, а закончился в начале третьего. Именно поэтому в историю игра вошла под названием «Ночной позор» — по аналогии с бестселлером Сергея Лукьяненко и блокбастером Тимура Бекмамбетова, находившимися тогда на пике популярности.

Оргвыводы

Удивительно, но сокрушительное поражение и бегство Ярцева со скамейки запасных не привели к отставке тренера. Он покинул команду лишь весной следующего года после ничьей с Эстонией. Спасать команду в отборочном цикле был призван Юрий Сёмин, но с задачей он не справился. Команда не попала даже в стыковые матчи, набрав одинаковое количество очков со словаками, но уступив им по разнице мячей.

Матч с Португалией стал одним из последних для Вячеслава Колоскова на посту президента РФС. В российском обществе поражение вызвало гнев, жажду крови и перемен, так что легендарному функционеру пришлось оставить пост ещё раньше, чем Ярцеву — в январе 2005-го.

Дальше российских болельщиков ждали насыщенные годы с множеством взлётов и падений, но столь же крупно национальная команда не проигрывала больше никогда.