Португальский «Спортинг» отказал ЦСКА в переходе полузащитника

https://static.news.ru/photo/0e587df0-e072-11ea-b3f6-fa163e074e61_660.jpg Жоау Палинья Фото: Petro Fiuza/Global Look Press/Keystone Press Agency

Московский ЦСКА сделал руководству лиссабонского «Спортинга» предложение о переходе полузащитника Жоау Палиньи. Однако, как сообщает информированный источник, португальцы отказали столичному коллективу в результате переговоров о трансфере игрока.

Отмечается, что ЦСКА предлагал за 25-летнего хавбека 10 млн евро. Однако «Спортинг» данные условия не устроили, ведь клуб намерен выручить со сделки примерно 15 млн евро. В числе команд, заинтересованных в переходе Палинти, называется, в частности, английский «Вулверхэмптон». Также к полузащитнику присматриваются несколько команд из Италии и Испании, сообщает издание O Jogo.

Палинья последние два сезона играл на правах аренды за «Брагу». За 44 матча он забил четыре мяча. Его действующий контракт с клубом рассчитан до июля 2023 года.

Как ранее писал NEWS.ru, представители итальянской «Аталанты» 17 августа проведут переговоры с агентом полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука.

В ходе встречи планируется обсудить детали трансфера, сумма которого составит €15 млн без учёта бонусов.