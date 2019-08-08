Футбольный агент Иван Бакулин в разговоре с корреспондентом News.ru подвёл итоги первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Краснодаром» и «Порту», в котором «быки» уступили с минимальным счётом — 0:1.

— Какие впечатления остались от матча «Краснодара» и «Порту»?

— Это не только дебют для клуба, но и для многих футболистов. Видно было, что многие ребята нервничают, что для них это новые чувства, новые давления и не особо понимали насколько это важно и волнительно попасть в основную сетку лиги чемпионов.

— Не показалось, что «быки» временами выглядели беспомощными на поле? Большое количество ошибок, несогласованных действий.

— Я это связываю исключительно с первым матчем на таком уровне. Плюс соперник был достаточно грозный. Будь оппонент несколько менее высокого уровня, то им было бы попроще в этом плане. Мы видели, что «Краснодар» может играть в футбол, исполнять.

— «Краснодар» позиционирует себя как клуб, который хочет играть своими воспитанниками. Вчера на поле был только свой Сафонов, плюс россияне Петров и Камболов. Это отход от своей философии ради мечты?

— Думаю, что это просто журналисты передергивают слова Сергея Галицкого. Понятно, что они делают акцент на своих воспитанников, процент своих ребят в составе у них большой. Но они не только для себя ребят воспитывают, но и для всего российского футбола. Но своих воспитанников для Лиги чемпионом мало, нужны игроки немного другого уровня — более опытные. Для набора опыта молодых надо отдавать в аренды в лиги примерно равного с РПЛ уровня, чтобы они набирались опыта.

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— Домашнее поражение поставило крест на перспективах «Краснодара» в Лиге чемпионов?

— Конечно нет, всё в их руках и головах. То, что они умеют и могут — мы понимаем. Главное — справиться с давлением и нервозностью.

— Есть ли шансы у южан как-то показать себя на выезде? Думается, что в родных стенах «Порту» будет действовать более агрессивно.

— Понятно, что «Порту» — мастодонт и постоянный участник еврокубков. По сравнению с «Краснодаром» они такие большие и тяжелые в плане опыта. Тут не надо стесняться играть с ними вторым номером, хотя не знаю действует ли так «Краснодар» вообще. Плюс, отделяет их от групповой стадии турнира всего 90 минут.

— Из-за санкций УЕФА Мусаев не может руководить командой с бровки, доверив всё своему тренерскому штабу. Такие вещи сильно ли сказываются на «Краснодаре»?

— Конечно сказывается. В процессе самой игры тяжело на большом и шумном стадионе подсказать. Главный тренер — это голова и мозг команды, настрой. От него, конечно же, многое зависит. Но когда играют футболисты, то они не думают о том, кто находится на бровке, а показывают то, что наработали. Корректировки можно внести в перерыве.

— Если будет вылет из ЛЧ, то можно ли назвать попадание в групповой раунд Лиги Европы небольшим утешением? Все же не столь престижный турнир, где и призовые более скромные.

— Это такой же престижный турнир, как и Лига чемпионов. Плюс у них есть опыт выступления в данном турнире. Понятно, что аппетит приходит во время еды и им очень хочется продолжить своё выступление в самом престижном футбольном турнире Европы. Я очень надеюсь, как и мы все впрочем, что «Краснодар» сможет по итогам двухматчевого противостояния пройти «Порту».