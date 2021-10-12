«Пока команда Карпина мало согрешила»: как сборная приблизилась к ЧМ-2022

Накануне сборная России одолела команду Словении и тем самым ещё на один шаг приблизила нас к чемпионату мира — 2022. Что получилось и не получилось в Мариборе? Нужен ли команде Дзюба? Почему Карпину так везёт? И можно ли радоваться уже сейчас? На эти и другие вопросы отвечает Валерий Непомнящий.

— Россия в важнейшем матче обыграла Словению. На этот раз качество игры команды было достаточно высоким?

— Всё определяет результат. Результат достигнут, значит, игра соответствует результату. Но не без изъянов. Не хочу придираться, но пока нет реализации атак сходу. Вчера забили два гола со стандартов, оба раза отметились защитники, что тоже намекает на не самую хорошую ситуацию в атаке. Игроков первой линии пока не хватает. Это в каком-то смысле недостаток. Второй момент. Мы более-менее неплохо переходим из атаки в оборону. Это выглядит вполне организованно, даже уже как-то прессингуем. Однако, когда выходим из обороны в атаку, защитники затягивают первый пас с обострением. Я это к чему? К тому, что есть над чем работать. Но я думаю, что это понимает и тренер, и футболисты.

— Вы только что назвали недостатки, изъяны. А есть ли какие-то изменения в положительную сторону с момента прихода Карпина в сборную?

— Во вчерашней игре уже наблюдалось хорошее понимание между игроками. И это с учётом того, что состав меняется от матча к матчу. Отмечу также хорошее движение, которое связано даже не с функциональной готовностью, а с тем, что игроки знают куда и как бежать. Поэтому да, изменения в положительную сторону точно есть. Это последовательный процесс.

— Вообще Карпин на старте выдаёт какую-то невероятную статистику: четыре победы, одна ничья, ноль поражений. И это с учётом огромного количества травм. Как так получается? Какую роль тут играет везение?

Главный тренер сборной России Валерий Карпин Александр Вильф/РИА Новости

— Как я отметил ранее, всё определяется результатом. Мне нравится, что Карпин вообще не подаёт виду и не жалуется на отсутствие того или иного игрока по разным причинам. Это говорит о характере тренера, с одной стороны. С другой — о характере футболистов. Они понимают, что в любой момент они должны стать в строй и дать бой. Это очень хорошее качество. Поэтому в какой-то степени, возможно, помогает характер всей команды. Сейчас наши футболисты стараются играть в атакующий футбол и в первую очередь думают о том, как забить, а не как не пропустить.

— Но фактор везения всё равно ведь нельзя исключать?

— В футболе её величество фортуна поворачивается к тем, кто этого заслуживает. Значит, пока команда Карпина мало согрешила или не согрешила совсем. В матче со Словакией нам, конечно, несказанно повезло.

— К слову о матче со Словакией. После этой игры на сборную обрушились. Многих смутило качество игры команды. При этом вчера словаки чуть было не выиграли у хорватов. Может быть, критика сборной и Карпина после матча в Казани была необоснованной? Может быть, дело в том, что Словакия просто очень хорошая команда?

— А никто не говорит, что словаки плохи. Они действительно в порядке, у них очень сбалансированная команда. Критика была не потому, что мы плохо играли, а они хорошо. Просто мы не сыграли на своём уровне. Более того, с Хорватией матч будет намного сложнее, чем со Словакией. Они сейчас уязвлены, им нужна только победа. Это действительно сильная команда. Нас ждёт очень серьёзное испытание.

— Вы в самом начале разговора отметили, что мы испытываем проблему в атакующей линии. Стал бы вызов Артёма Дзюбы в ноябрьском цикле матчей решением этой проблемы?

— Карпин придерживается такой позиции: если футболист в хорошей форме, то он имеет все шансы попасть в сборную. Но в этой истории, как мы знаем, имеет место не только профессиональный момент, но и личностный. Не знаю, как из этой ситуации будут выходить Артём и Валерий. Думаю, мужчины что-нибудь придумают.

— А Артём нужен сборной?

— Это не мне решать, не моя задача. Я на сто процентов доверяю Карпину в этом вопросе. Моё мнение никому не должно быть важным.

— После октябрьских матчей мы занимаем первое место в группе. Теперь для попадания на ЧМ-2022 достаточно победы над Кипром и ничьей с Хорватами. В какой исход последних двух матчей вы верите?

— Здесь даже нет поводов размышлять: мы должны играть на победу в обоих матчах. По-другому никак нельзя. Играть на ничью невозможно, особенно с такой командой, как Хорватия.

— Вообще мысль о том, что нас устроит даже ничья, может как-то навредить команде?

— Такая мысль не должна даже появляться в голове, потому что это всегда чревато последствиями. Об этом можно будет чуточку задуматься во время самой игры, и то с опаской. Как только начнём отходить назад, сразу всё посыплется. Не стоит забывать, против кого нам предстоит сыграть. Хорватия — серьёзный соперник. Да, сейчас они находятся не на том уровне, на котором были на ЧМ-2018, но уверяю вас, к самому важному матчу он подойдут в нужном состоянии.

— Нужно ли будет как-то специально настраивать команду? Что-то говорить им?

— В такой ситуации говорить что-либо излишне. Игроки сами всё прекрасно понимают. Они будут готовы к игре, в том числе и в психологическом плане.