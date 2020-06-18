Погребняк пропустит первые два матча после рестарта РПЛ

https://static.news.ru/photo/8565edac-b137-11ea-a4de-fa163e074e61_660.jpg Павел Погребняк Фото: fc-ural.ru

Президент футбольного клуба «Урал» (Екатеринбург) Григорий Иванов заявил, что нападающий Павел Погребняк, переболевший коронавирусом, пропустит несколько матчей после возобновления сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

Погребняк в первых двух матчах после рестарта точно не сыграет. Он ещё не начал тренироваться с командой, а на игру Кубка России Павел дисквалифицирован, — сказал Иванов на пресс-конференции, посвящённой возобновлению сезона РПЛ.

Первый матч после возобновления соревнований «Урал» проведёт в субботу, 20 июня, на домашней арене против казанского «Рубина». В марте четвертьфинальный матч Кубка России между ярославским футбольным клубом «Шинник» и «Уралом» был перенесён из-за запрета на проведение массовых спортивных мероприятий, связанного с коронавирусом.

Кроме того, руководитель добавил, что жалеет об уходе из команды болгарского полузащитника Николая Димитрова, который объявил о завершении карьеры.

Переживаю, что нас покинул Николай Димитров. Но он не крепостной, если принял решение закончить карьеру, то мы не могли его удержать. Впрочем, и на его место у нас есть достойные игроки, — добавил он.

Димитров выступал за «Урал» с 2017 года. В составе екатеринбургского клуба он принял участие в 90 матчах, забил 10 голов и отдал 18 результативных передач.

Ранее президент футбольного клуба «Урал» (Екатеринбург) Григорий Иванов рассказал о проблемах с финансированием во время пандемии инфекции коронавируса, писал NEWS.ru.