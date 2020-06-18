ФК «Урал» столкнулся с серьёзными финансовыми трудностями во время пандемии

https://static.news.ru/photo/3c0691e8-b137-11ea-88de-fa163e074e61_660.jpg Григорий Иванов Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Президент футбольного клуба «Урал» (Екатеринбург) Григорий Иванов рассказал о проблемах с финансированием во время пандемии инфекции коронавируса.

Все понимают, что сейчас фактически не было игр, спонсоры, рекламодатели не давали денег. Я не могу сказать в цифрах, но мы испытывали финансовые трудности, — сказал Иванов на пресс-конференции, посвящённой возобновлению сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

Тем не менее, руководитель команды рад, что сезон решено доиграть. Он подтверждает, что будет очень большая нагрузка на футболистов.

Не просто так разрешили делать 5 замен. Тренеры по физподготовке работают с игроками. Даже если у кого-то есть малейшее натяжение мышц, его снимают с тренировки, чтобы не нанести травму, — добавил он.

Ранее Григорий Иванов заявил, что меры предосторожности на стадионе во время домашних матчей будут соблюдены. Власти помогут нам обеспечить болельщиков перчатками и масками на стадионе, писал NEWS.ru. По его словам, команда полностью готова к рестарту чемпионата России. Первый матч после возобновления соревнований «Урал» проведёт в субботу, 20 июня, на домашней арене против казанского «Рубина».