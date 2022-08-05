Плющенко заявил, что взял бы Путина в свою футбольную команду Медиалиги

Фото: Kremlin

Владимир Путин и Евгений Плющенко

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что взял бы президента России Владимира Путина в футбольную команду, за которую теперь выступает, передает РБК. Экс-фигурист подписал контракт с FC Broke Boys из Медиалиги и уже провел за него один матч.

Путина. Просто одного человека. И больше никого не надо, — ответил Плющенко на вопрос, кого бы из исторических личностей хотел видеть в команде.

Медиалига — это футбольный проект, возникший в 2022 году. Десять команд, каждая из которых состоит из блогеров, артистов, профессиональных футболистов и других спортсменов, соревнуются между собой. Привлекательность турнира состоит в интересной подаче продукта: огромное количество операторов, микрофоны на судьях и пресс-конференции в стиле трэш-тока.

4 августа бывший футболист сборной России Александр Мостовой стал главным тренером команды бойцов AMC Fight Nights, которая тоже будет выступать в Медиалиге. Глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев отметил, что изначально экс-игрок «Спартака» вел переговоры с другим коллективом.