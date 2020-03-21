https://static.news.ru/photo/fe64cacc-6b99-11ea-81eb-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Бывший нападающий московского «Спартака» и сборной России по футболу Роман Павлюченко высказал мнение о том, как поступить в случае досрочного завершения Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за коронавируса.
Неправильно присудить чемпионство «Зениту», лучше аннулировать итоги чемпионата, если не будет возможности доиграть турнир целиком. А уже с нового сезона начать новый чемпионат, — цитирует Павлюченко РИА Новости.
Ранее Российский футбольный союз (РФС) приостановил проведение всех спортивных соревнований под своей эгидой с 17 марта по 10 апреля из-за распространения коронавируса, писал NEWS.ru.