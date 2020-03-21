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Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин считает, что приостановленный из-за распространения коронавируса сезон возобновится не раньше 24 апреля.

Клубам ещё понадобится пару недель, чтобы привести игроков в форму. Если даже всё 10 апреля откроется, то раньше 24 апреля чемпионат не стартует, — сказал Прядкин в эфире телеканала «Матч...