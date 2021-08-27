«Пари Сен-Жермен» нашёл замену Мбаппе в «Боруссии»

Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» нашел замену нападающему Киллиану Мбаппе, которого недавно «отпустил» в мадридский «Реал». The Telegraph сообщает, что место в ПСЖ займёт Эрлинг Холанн из дортмундской «Боруссии».

После продажи самого дорогого футболиста мира, Киллиана Мбаппе, администрация «Пари Сен-Жермен» связалась с агентом Холанна, Мино Райолой: клуб намеревается включить норвежца в состав команды до закрытия трансферного окна, использовав деньги, полученные с продажи Мбаппе. Если Холанн ответит отказом, ПСЖ собирается начать торги с Рафаэлем Бенитесом, тренером английского «Эвертона», за нападающего Ришарлисона Андраде, при этом важно отметить, что Бенитес не горит желанием расставаться со своим форвардом.

В составе «Пари Сен-Жермен» Мбаппе играл с 2017 года. За это время он успел стать чемпионом Франции, выиграл Кубок французской лиги, а также Кубок и Суперкубок страны. Стоимость его трансфера в «Реал» составила €180 млн, в то время как по оценкам портала Transfermarkt заполучить Эрлинга Холанна в свой состав французская команда сможет всего за €130 млн.

Ранее стало известно, когда экс-звезда «Барселоны» Лионель Месси впервые выступит за «Пари Сен-Жермен».