Очередной тур Российской премьер-лиги (РПЛ) был отмечен рядом эффектных и важных голов, забитых центральными полузащитниками. Всем этим игрокам нашлось место в символической сборной девятого тура, которую представляет News.ru.

Александр Беленов, «Уфа»

Среди вратарей в минувший уик-энд тоже была серьёзная конкуренция за звание лучшего голкипера тура. Редчайший случай: в восьми матчах сразу четырём стражам ворот удалось отразить пенальти! Однако подвиги Гиорги Шелии («Тамбов»), Сергея Рыжикова («Крылья Советов») и Михаила Левашова («Арсенал») в итоге не помогли их командам добыть хотя бы ничью, а Матвей Сафонов («Краснодар»), хоть и не позволил самарцу Александру Соболеву забить с «точки» в ключевой момент игры при счёте 1:1, всё же закончил матч с двумя пропущенными мячами. А вот «уфимец» Александр Беленов в выездном поединке с «Динамо» был великолепен и непробиваем одновременно. Семь отражённых ударов и несколько нейтрализованных явных голевых моментов делают его главным героем тура среди вратарей.

Игорь Смольников, «Зенит»

Петербуржцы перед долгожданным возвращением в Лигу чемпионов провели неплохую репетицию в домашнем поединке с тульским «Арсеналом». Хороша она была тем, что после чрезвычайно лёгкого начала встречи, когда был забит быстрый гол и не реализован пенальти, «Зенит» столкнулся с серьёзными проблемами. «Оружейники» сравняли счёт и были готовы отобрать у чемпиона очки на его поле. И тогда «сине-бело-голубые» пустили в ход своё секретное оружие — скоростные рейды Игоря Смольникова по правому флангу в штрафную соперника. Один из них привёл к нарушению правил со стороны защитника «Арсенала» и второму пенальти, который Себастьян Дриусси реализовал. После этого «Зенит» закрепил победу ещё одним голом, но результативный рывок Смольникова (равно как и его полезная и надёжная игра по ходу всей встречи) можно считать ключевым фактором успеха хозяев в этом матче.

Владимир Рыков, «Динамо»

Центральные защитники, в отличие от игроков середины поля, в этом туре не особо поражали воображение яркой и надёжной игрой. Можно, конечно, вспомнить очередной гол спартаковца Самюэля Жиго, но если посмотреть на итоговый счёт встречи «красно-белых» с «Уралом» из Екатеринбурга (1:2), желание раздавать комплименты французу сразу пропадёт. В других матчах тоже хватало забитых мячей, а значит, и ошибок игроков обороны. На этом фоне светлым пятном стал капитан московского «Динамо». В домашнем матче с «Уфой» Владимир Рыков не только пресекал все попытки соперника создать остроту у ворот Игоря Лещука, выиграв все четыре единоборства внизу, шесть из девяти воздушных дуэлей, сделав два перехвата и дважды успешно сыграв в отборе мяча и заблокировав один удар, но и был чрезвычайно активен в созидании (87 процентов точных передач, четыре из девяти дошедших до адресата длинных паса) и завершении, нанеся четыре удара по воротам, из которых два пришлись в створ. Не хватило лишь забитого мяча, но здесь в большей степени претензии к динамовской атаке.

Хёрдур Магнуссон, ЦСКА

«Армейцы» в последних матчах используют сверхатакующую тактическую схему, в которой три центральных защитника превращаются просто в трио игроков обороны, растягиваясь практически на всю ширину поля — поскольку располагающиеся на бровках футболисты уходят далеко вперёд, делая акцент на атакующие действия. При таком раскладе дополнительная ответственность ложится на тех двух защитников, которые располагаются по обе стороны от центрального: им необходимо осваивать роль этакого гибридного игрока обороны, совмещающего функции обоих амплуа. Исландец Хёрдур Магнуссон с этой задачей в выездном поединке с «Тамбовом» справился отлично. Вряд ли наставник «красно-синих» Виктор Гончаренко может предъявить ему претензии по игре в обороне, а в атаке Магнуссон отметился стильным голом, забитым в компенсированное время точнейшим ударом с его рабочей левой ноги в дальний нижний угол.

Юрий Жирков, «Зенит»

Удивительно, но факт: ветеран «Зенита» впервые попадает в нашу символическую сборную в нынешнем сезоне. И это при том, что переживающий очередную молодость 36-летний полузащитник показывает феерический футбол и в сборной России, и за свой клуб. И при том, что по-прежнему готов одинаково успешно и полезно сыграть на левом фланге и в средней линии, и в обороне. Кстати, по ходу матча с «Арсеналом» Юрий Жирков несколько раз менял эти позиции на поле, участвуя в тактических перестроениях «Зенита», пытавшегося запутать соперника. Удивительно, что при таком объёме работы Жиркова не просто хватает на весь матч — он ещё и способен в самой концовке поддержать быструю встречную атаку своей команды и сделать результативную передачу на Олега Шатова, после гола которого все вопросы о победителе были сняты.

Матиас Норманн, «Ростов»

Скупой на похвалу и не склонный к восторженным оценкам в адрес своих подопечных наставник «Ростова» Валерий Карпин ещё после выигранного в Москве матча у «Локомотива» (2:1) не согласился с обозревателем News.ru, что центральный полузащитник Матиас Норманн провёл выдающуюся игру. Карпин тогда использовал другой эпитет: «нормальная, обычная игра». Что ж, видимо, для 23-летнего норвежца вспахивать футбольное поле от своей штрафной до чужой, успевая повсюду, — действительно в порядке вещей. Но в поединке девятого тура с грозненским «Ахматом» Норманн превзошёл самого себя. В середине второго тайма хавбек гостей Антон Швец зверским подкатом едва не оторвал Матиасу — или не переломал в нескольких местах — ногу, за что получил абсолютно заслуженную красную карточку. А буквально через две минуты норвежец чуть ли не этой самой ногой сотворил гол-красавец, уложив мяч в ворота «Ахмата» рикошетом от перекладины. Лучшего наказания для соперника, выходящего за рамки футбольных приличий, и не придумаешь!

Кристиян Бистрович, ЦСКА

Кому-то целого матча недостаточно, чтобы поразить ворота соперника, а полузащитник «армейцев» сделал это спустя несколько секунд после выхода на замену в концовке выездного матча с «Тамбовом». Москвичи имели заметное игровое, а с 72-й минуты и численное преимущество, но никак не могли забить. Соперник отбивался всей командой и, казалось, уже был близок к тому, чтобы сохранить нулевую ничью. Однако появление на поле 21-летнего хорвата сорвало команде Александра Григоряна все планы. После не самого удачного розыгрыша углового мяч был выбит из штрафной «Тамбова», но первым на подборе оказался Кристиян Бистрович. То, что было дальше, привело в экстаз «армейских» болельщиков: мяч после пушечного «выстрела» хорвата вонзился в верхний угол ворот. Решить судьбу матча за несколько секунд пребывания на поле и первым же касанием мяча — мечта любого футболиста. А ещё — пропуск в нашу звёздную сборную тура.

Гжегож Крыховяк, «Локомотив»

Тот самый парад эффектных голов от центральных полузащитников, о котором было сказано в начале этих заметок, продолжает польский «опорник» московского «Локомотива». В нынешнем сезоне Гжегож Крыховяк становится живым символом успешных матчей «железнодорожников». На его счету уже четыре забитых мяча, два из которых стали победными для его команды. Первый был в Самаре, где «Локо» усилиями Гжегожа вырвал волевую победу в самой концовке. Второй — в минувшие выходные в Сочи. Комбинация, разыгранная «красно-зелёными» в середине первого тайма, вышла на загляденье. Жоау Мариу сделал продольный пас верхом метров на пятьдесят, Фёдор Смолов головой сбросил мяч на ход Крыховяку, который, выйдя один на один с Сосланом Джанаевым, не оставил голкиперу сочинцев ни шанса. Наставник «Локомотива» Юрий Сёмин может сетовать на частые потери игроков из-за травм (в частности, в лазарете оказались Алексей и Антон Миранчуки), но пока на поле польский полузащитник, всё у «железнодорожников» будет в порядке.

Рикарду Алвеш, «Оренбург»

Команда Владимира Федотова медленно, но верно выбирается из подвала турнирной таблицы РПЛ, в котором оказалась после провального старта сезона. В прошедший уик-энд оренбуржцы на своём поле сумели вырвать победу у казанского «Рубина». Первый мяч в этом поединке забил португалец Рикарду Алвеш. Правда, не обошлось без оплошности соперника: защитник гостей после навеса с фланга головой сбросил мяч... точно на ногу атакующему хавбеку «Оренбурга». Впрочем, пробить с ходу и точно в нижний угол тоже ещё нужно суметь. Алвеш в этом матче был одной из самых заметных фигур в составе «газовиков», мог забить ещё пару мячей, но в итоге ограничился одним. Впрочем, его вклад в победу всё равно получился достаточно весомым, и эти три очка позволили «Оренбургу» не только покинуть зону вылета, но и подняться выше тех мест в турнирной таблице, которые сулят участие в стыковых матчах.

Ари, «Краснодар»

Самый зрелищный и результативный матч тура был сыгран в Краснодаре, где «быки», пропустив первыми от самарских «Крыльев Советов» и едва не получив гол с пенальти при счёте 1:1, всё же добились волевой победы — 4:2. Важную роль в достижении этого результата сыграл нападающий Ари. Русский бразилец, кстати, заявивший, что мечтает спустя год после дебюта в российской сборной вновь привлечь внимание Станислава Черчесова и получить вызов в национальную команду, в самом начале второго тайма сделал результативную передачу Кристофферу Олссону — и «быки» впервые в матче вышли вперёд. А затем, после того как в воротах «Крыльев Советов» побывал и третий мяч, Ари вызвался пробить пенальти. С первой попытки переиграть Сергея Рыжикова ему не удалось, но гол с добивания — тоже гол. Так что два результативных действия в этом поединке вполне могут поспособствовать осуществлению мечты бразильца, пожелавшего быть полезным нашей сборной.

Отман Эль-Кабир, «Урал»

Разумеется, News.ru не мог оставить без внимания и ещё одну волевую победу, которой добился екатеринбургский «Урал» в московском матче со «Спартаком». После совершенно блёклого первого тайма с пропущенным от «красно-белых» мячом команда Дмитрия Парфёнова сумела волшебным образом измениться после перерыва и за четверть часа перевернула игру. Ответный мяч забил Владимир Ильин, а затем наполовину голландец, наполовину марокканец Отман Эль-Кабир устроил показательную порку спартаковской обороне. После длинного заброса мяча на левый фланг атакующий хавбек «Урала» на простом ускорении оставил за спиной защитника москвичей Андрея Ещенко и с острого угла отправил мяч в узкий зазор между штангой и голкипером Александром Максименко. После игры Эль-Кабир признался журналистам, что обыгрыш соперника один на один — это его конёк. Конёк, который принёс уральцам заслуженные три очка на выезде.