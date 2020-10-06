«Открытие Арена» не располагает информацией о закрытии стадиона

https://static.news.ru/photo/3e8e58b2-0874-11eb-be55-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники «Открытие Арены» не подтвердили информацию о закрытии домашнего стадиона «Спартака» из-за нарушения мер безопасности по COVID-19.



Нам не поступала информация на этот счёт. Если что-то изменится, информация появится на сайте, — сообщили NEWS.ru в контактном центре для болельщиков.

СМИ ранее сообщили, чтодомашний стадион «Спартака» намерены закрыть из-за нарушения мер безопасности по коронавирусу. Причиной стала посещаемость матча «Спартак» — «Зенит», не соответствующая заявленному регламенту. Ходатайство в суд подал Роспотребнадзор, после чего будет принято решение об ограничении работы сооружения на срок от 30 до 90 дней.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищёв заявил, что сейчас на всех уровнях российской власти обсуждается вопрос допуска зрителей на спортивные мероприятия в условиях роста заболеваемости коронавирусом, писал NEWS.ru.