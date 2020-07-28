Орлов: «Зенит» хотел продлить Ивановича на год, но он отказался

Телекомментатор Геннадий Орлов рассказал о предложении нового контракта сербскому защитнику футбольного клуба «Зенит» Браниславу Ивановичу.
Ивановича хотели продлить на год, он сказал, что это мало. Правда сейчас его окружение сообщает, что он не участвовал в переговорах. Это очень закрытая история, никто не знает нюансов, — сказал Орлов корреспонденту NEWS.ru.
По его мнению, уход 36-летнего игрока не сильно повлияет на игру «сине-бело-голубых» в обороне.
На позицию балканца в петербургский коллектив перешёл Деян Ловрен, который
Другой защитник Игорь Смольников принял решение покинуть петербургский «Зенит» и поблагодарил футбольный клуб за предложение продлить контракт, ранее писал NEWS.ru.
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