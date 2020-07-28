Орлов: «Зенит» хотел продлить Ивановича на год, но он отказался

https://static.news.ru/photo/5f63b758-d0b6-11ea-a9b9-fa163e074e61_660.jpg Бранислав Иванович Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Телекомментатор Геннадий Орлов рассказал о предложении нового контракта сербскому защитнику футбольного клуба «Зенит» Браниславу Ивановичу.

Ивановича хотели продлить на год, он сказал, что это мало. Правда сейчас его окружение сообщает, что он не участвовал в переговорах. Это очень закрытая история, никто не знает нюансов, — сказал Орлов корреспонденту NEWS.ru.

По его мнению, уход 36-летнего игрока не сильно повлияет на игру «сине-бело-голубых» в обороне.

На позицию балканца в петербургский коллектив перешёл Деян Ловрен, который выступал за «Ливерпуль» с 2014 года из «Саутгемптона». Сумма трансфера составила € 25,3 млн. В завершившемся сезоне защитник принял участие в 10 матчах Английской премьер-лиги (9 — в основном составе), в которых стал автором одной результативной передачи, а также получил одну жёлтую карточку, ранее писал NEWS.ru.

Другой защитник Игорь Смольников принял решение покинуть петербургский «Зенит» и поблагодарил футбольный клуб за предложение продлить контракт, ранее писал NEWS.ru.