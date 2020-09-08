«Оренбург» не против отдать защитника Лапшова в ЦСКА

https://static.news.ru/photo/0e33107a-f1e2-11ea-a1e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/pfc_cska

Футбольный клуб «Оренбург» будет не против, если защитник команды Иван Лапшов перейдёт в московский ЦСКА, заявил спортивный директор оренбуржцев Дмитрий Андреев.

ЦСКА попросили, чтобы они его взяли посмотреть. Мы сказали, что есть возможность. Если захотят взять, будем не против, — приводит слова Андреева Sport24.

Иван Лапшов находится на просмотре в ЦСКА. 21-летний игрок попал в заявку московской команды на товарищескую игру с тульским «Арсеналом».

Ранее бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин заявил NEWS.ru, что «армейцы» должны внимательнее рассмотреть продажу хорватского полузащитника Николы Влашича. По его словам, иностранец может потерять игровую мотивацию.