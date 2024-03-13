Определился еще один четвертьфиналист Лиги чемпионов «Арсенал» победил «Порту» в Лондоне и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Фото: Li Ying/XinHua/Global Look Press

Английский футбольный клуб «Арсенал» в Лондоне победил португальский «Порту» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч со счетом 1:0 выиграли португальцы. Основное время ответной встречи закончилось с аналогичным счетом в пользу «Арсенала». В дополнительное время команды голов не забили, но в серии послематчевых пенальти сильнее оказалась команда из Лондона, выиграв со счетом 4:2.

В четвертьфинал Лиги чемпионов уже попали действующий победитель турнира английский «Манчестер Сити», германская «Бавария», французский «Пари Сен-Жермен», испанские «Реал» и «Барселона».

Жеребьевка четвертьфиналов состоится 15 марта. Первые матчи сыграют 9 и 10 апреля, ответные — 16 и 17 апреля. Финал намечен на 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Европейский суд 21 декабря 2023 года опубликовал окончательное решение о возможном проведении Суперлиги по футболу. Идея о создании такого турнира появилась в 2021 году, но изначально не была реализована из-за строгого запрета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Бывший вице-президент ФИФА и член исполкома УЕФА Вячеслав Колосков высказывал предположение, что российских клубов не будет в футбольной Суперлиге, а сам проект пока очень далек от запуска. По его мнению, УЕФА и дальше будет противодействовать созданию турнира для грандов.