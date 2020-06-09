Вечером 8 июня известный актёр и болельщик футбольного клуба «Спартак» Михаил Ефремов попал в дорожно-транспортное происшествие в центре Москвы по своей вине. На Смоленской площади он пересёк две сплошные и врезался в фургон лоб в лоб. Позже стало ясно: Ефремов был сильно пьян. И на нём в результате ДТП, как это случается, ни одной царапины, в отличие от водителя другого авто Сергея Захарова, у которого диагностировали перелом рёбер с двух сторон, перелом шейного отдела позвоночника, перелом бедра, закрытую черепно-мозговую травму и травмы внутренних органов. Высок ли шанс выжить при таких обстоятельствах?

Но как многое меняется, когда ты популярен. Начиная с 2018 года Ефремов получил в общей сложности 29 штрафов на сумму 81 тысяча рублей. Шесть раз (вдумайтесь только!) Мировой суд заводил на него административное дело и рассматривал меру пресечения. Но каким-то чудом актёр выходил сухим из воды, отделываясь не 15-ю сутками, а небольшим штрафом. Только не в этот раз. Пострадавший скончался в пять утра 9 июня из-за внутреннего кровотечения (сломанные рёбра пробили лёгкие). Теперь актёру грозит не 15 суток, а 12 лет колонии.

Бывший владелец «красно-белых» Андрей Червиченко убеждён, что артисту не удастся избежать наказания.

Даже то, что он стоит на либералистических позициях и критикует власть, вряд ли поможет избежать наказания, как это было с Кириллом Серебренниковым, например. В других случаях акт преступления можно было по-разному интерпретировать, а здесь убийство налицо, настолько обильны отягчающие обстоятельства, что если будут какие-то послабления, то это будет за гранью, — сказал Червиченко корреспонденту NEWS.ru.

По его мнению, в этом случае получается, что наше общество поделено на тех, кому можно всё, и тех, кому нельзя ничего.

Одни могут получить за аварию в нетрезвом состоянии пять лет, в случае смерти — десять, а здесь делать поблажки из-за того, что он популярный актёр? Ну да, знаменитый, несколько скандальный. Но дальше что? Это даёт ему право убивать людей? — добавил бизнесмен.

Спортивный функционер также отметил, что как бывший владелец клуба он прекрасно помнит присутствие актёра на матчах. Но в то время Ефремов и его физическое состояние интересовали бизнесмена меньше всего, учитывая происходящие на поле события.

Без разницы, каким я видел его на матчах «Спартака», но последние годы жизни говорят о том, что вчерашнее состояние — это его нормальная среда пребывания. Его сложно представить в другом расположении, — заключил Червиченко.

Не знаю, как вы, но я не могу отделаться от дежавю, пусть и не совсем подходящего к этой ситуации. Что-то в данной истории мне напомнило драму двух скандальных футболистов. Александр Кокорин и Павел Мамаев были задержаны в октябре 2018 года после участия в драках. Тогда одна часть общественности чуть ли не бунт подняла и требовала наказать спортсменов, а другая — пожалеть и освободить.

Экс-полузащитник «красно-белых» Евгений Ловчев в разговоре с NEWS.ru также упомянул тот случай.

Когда-то сажали и Эдуарда Стрельцова (за изнасилование), и Кокорина с Мамаевым, которые заблудились. И когда была ситуация с молодыми людьми, многие требовали их простить, я же на всех передачах говорил: «Мы все хотим жить в правовом государстве», — вспомнил Ловчев.

В мае 2019 года Пресненский суд Москвы приговорил Мамаева к году и пяти месяцам колонии общего режима, а Кокорина — к году и шести. Тогда их не спасли ни деньги, ни известность (наверное, отчасти, это вызвало как раз обратный эффект). Помогут ли популярность, талант и деньги в ситуации с Ефремовым? Или он должен ответить по закону?

Ловчев прекрасно знаком с «элитой болельщиков», но при этом продолжает настаивать, что преступник должен понести наказание.

Я дружу и с Дмитрием Назаровым, и с Игорем Золотовицким, и с другими великими актёрами. У меня есть и несколько фотографий с Михаилом Ефремовым. Я люблю этого актёра, люблю его смелость, с которой он пишет свои стихи. Я видел видео, в каком он находился в состоянии алкогольного опьянения. Если он был за рулём, то это безобразие, и он будет сидеть. Я всё-таки думаю, что мы движемся в сторону правового государства, — заключил бывший футболист.

Кстати, сам Михаил Ефремов не раз призывал к гражданскому обществу, так что в этой ситуации ему необходимо придерживаться своих слов, а не избегать полиции, заявляя о плохом самочувствии.

Другой экс-нападающий «Спартака» Валерий Масалитин как раз не уверен, что Ефремов может получить по заслугам. По словам спортсмена, необходимо осознавать, «в каком обществе мы живём». В конце концов, актёр может откупиться.

Омерзительный поступок. Но я уверен, что, с одной стороны, будут возмущения, а с другой — оправдания его коллег. Футболистов (Кокорина и Мамаева. — NEWS.ru) тогда наказали. Он должен ответить по закону. Но мы живём в государстве, где одних наказывают, других — нет, — сказал Масалитин корреспонденту NEWS.ru.

Бывший спортсмен уверяет, произошедшее — «огромная трагедия как для семьи погибшего, так и для семьи обвиняемого».

Надо разбираться, как вообще это можно было допустить. Почему нельзя было вызвать такси или трезвого водителя? К сожалению, популярность в каких-то случаях добавляет безнаказанности. Но чем больше ты знаменит, тем выше ответственность — на тебя же может ориентироваться молодое поколение. Мне жаль, что такие события случаются. Его нельзя оправдывать, — утверждает он.

Почему-то кажется, что Михаила Ефремова всё равно попытаются понять, а может быть даже и простить. Он ведь актёр, он же сын «такого папы», а как он стихи читает, а со сцены театра будто в душу глядит. Бедный. Ранимый. Каждый имеет право на ошибку.

Но нет, это не так работает. Особенно если учитывать, что это не первый его проступок. Он не раз садился в таком состоянии за руль, но всегда ему всё сходило с рук.

Экс-первая ракетка мира и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников уверен, что единственный способ избавиться от таких пагубных привычек — тюрьма.

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А ведь никто всерьёз к «пагубной привычке» Михаила Олеговича особо не относился. Вспомните хотя бы интервью Юрия Дудя, где на вопрос «Бухаете?» последовал ответ Ефремова с очень милой улыбкой: «Подбухиваю. Жёстко не бухаю, потому что работы много. Я не алкоголик, я жизнерадостный пьяница». Была ли какая-то реакция? Ха-ха.

Вот так бывает. Спокойно живёшь, работаешь, а потом в тебя врезается такой вот «жизнерадостный пьяница», условный Михаил Ефремов. И больше целей в жизни нет. Потому что тебя самого нет.