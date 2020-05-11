Около 250 человек будут участвовать в матчах РПЛ после возобновления сезона

https://static.news.ru/photo/f6546d1e-9363-11ea-a7bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев рассказал подробности того, как будут проходить матчи чемпионата России после возобновления сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

Пока точная цифра не определена, но, глядя на немецкий опыт, количество людей, вовлеченных в проведение и организацию матчей, будет около 250 человек, — цитирует Медведева ТАСС.

Ранее руководство РПЛ и Российского футбольного союза (РФС) обсудило с клубами варианты возобновления сезона-2019/20. РПЛ предложила командам два варианта календаря, которые основаны на рекомендации Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) завершить чемпионаты 2 августа. В одном из вариантов старт намечен на 21 июня, писал NEWS.ru.