Объявлены составы матча Лиги чемпионов между ПСЖ и «Манчестер Юнайтед»

https://static.news.ru/photo/b4ce50bc-1306-11eb-be82-fa163e074e61_660.jpg Фото: Manchester United/facebook.com

Тренерские штабы определились со стартовыми составами матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов в квартете H между ПСЖ и «Манчестер Юнайтед».

В составе ПСЖ играют: Навас, Флоренци, Диалло, Кимпембе, Курзава, Данило, Эррера, Гейе, Ди Мария, Мбаппе, Неймар.

За «Манчестер Юнайтед» выступят: Де Хеа, Ван-Биссака, Туанзебе, Линделеф, Шоу, Мактоминей, Фред, Теллес, Фернандеш, Рэшфорд, Марсьяль.

Примечательно, что в запасе английского клуба остаётся полузащитник Поль Погба.

Матч начнётся в 22:00 мск.

Ранее NEWS.ru писал, что матч 13-го тура Российской премьер-лиги между подмосковными «Химками» и петербургским «Зенитом» пройдёт без зрителей. Такая мера будет принята в соответствии с постановлением, подписанным губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.

Документ регламентирует проведение спортивных мероприятий в регионе без зрителей с 21 октября по 7 ноября.