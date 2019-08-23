Клуб третьего дивизиона чемпионата Норвегии «Юнкерен» заключил контракт с Лионелем Месси.
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Молодой спортсмен признал, что считает Лео Месси настоящим кумиром.
Я стараюсь изо всех сил, чтобы играть в собственном стиле. Можно увидеть некоторые сходства с ним, но мой талант, вероятно, не так велик, как у него, — сказал бывший Аре Кнутсен.
Ранее News.ru писал, что традиционный среди футбольных болельщиков спор, кто сильнее — Месси или Роналду, решили разрешить учёные. Специалистам из Лёвенского католического университета Бельгии удалось с помощью специально разработанной формулы выяснить, что аргентинец лучше своего португальского коллеги.