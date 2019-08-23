https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Клуб третьего дивизиона чемпионата Норвегии «Юнкерен» заключил контракт с Лионелем Месси.

Как уточняет Eurosport , речь идёт не об аргентинце из «Барселоны», а о его полном тёзке из Норвегии. 16-летнего футболиста ранее звали Даниэль Аре Кнутсен, однако он официально поменял имя и фамилию в честь игрока каталонского клуба.

Молодой спортсмен признал, что считает Лео Месси настоящим кумиром.

Я стараюсь изо всех сил, чтобы играть в собственном стиле. Можно увидеть некоторые сходства с ним, но мой талант, вероятно, не так велик, как у него, — сказал бывший Аре Кнутсен.

Ранее News.ru писал, что традиционный среди футбольных болельщиков спор, кто сильнее — Месси или Роналду, решили разрешить учёные. Специалистам из Лёвенского католического университета Бельгии удалось с помощью специально разработанной формулы выяснить, что аргентинец лучше своего португальского коллеги.