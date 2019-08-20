https://static.news.ru/photo/13aae400-c3ea-11e9-a4b6-fa163e074e61_660.jpg Криштиану Роналду и Лионель Месси Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press

Учёные Лёвенского католического университета Бельгии с помощью разработанной формулы выяснили, что аргентинский футболист Лионель Месси лучше своего извечного соперника португальца Криштиану Роналду.

Формула рассматривает число голов, голевых передач, а также даёт оценку игровым действиям: ударам, обводкам, пасам и подкатам, сообщает издание Mirror. Учёные взяли данные по игрокам с сезона-2013/14 до сезона-2017/18.

Как заявил аспирант, принимавший участие в исследовании, в первые сезоны результаты обоих игроков были практически равными. Однако в сезоне-2015/16 Месси начал обходить Роналду.

Роналду и Месси являются пятикратными обладателями «Золотого мяча».

Ранее нападающий сборной Португалии по футболу и итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду заявил, что может закончить профессиональную карьеру в следующем году, писал News.ru.