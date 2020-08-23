Николич объяснил поражение «Локомотива» в матче со «Спартаком»

https://static.news.ru/photo/13d6cce4-e56f-11ea-8eeb-fa163e074e61_660.jpg Марко Николич Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал поражение (1:2) его команды в столичном дерби со «Спартаком».

Мы не обращали внимания на отсутствие Кокорина в составе соперника — старались играть от себя. Удалось быстро открыть счёт, но затем «Спартак» играл агрессивно и забил ответный мяч. После перерыва моменты были у обеих команд и всё мог решить один мяч. В итоге его забил «Спартак», — констатировал Николич.

Также сербский специалист рассказал о травмах полузащитников Дмитрия Баринова и Алексея Миранчука, которых пришлось заменить в первом тайме.

Пока не могу сказать, насколько серьёзна травма Баринова. Это станет ясно после МРТ. У Алексея Миранчука травма, надеюсь, не очень серьёзная, — сказал Николич.

Ранее «Спартак» обыграл «Локомотив» на московском стадионе «Открытие Арена». Матч закончился со счётом 2:1.

Как писал NEWS.ru, 29-летний форвард Александр Кокорин, перешедший в «Спартак» 2 августа, пропустил четвёртую игру подряд.