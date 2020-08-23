Николич объяснил поражение «Локомотива» в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал поражение (1:2) его команды в столичном дерби со «Спартаком».
Мы не обращали внимания на отсутствие Кокорина в составе соперника — старались играть от себя. Удалось быстро открыть счёт, но затем «Спартак» играл агрессивно и забил ответный мяч. После перерыва моменты были у обеих команд и всё мог решить один мяч. В итоге его забил «Спартак», — констатировал Николич.
Также сербский специалист рассказал о травмах полузащитников Дмитрия Баринова и Алексея Миранчука, которых пришлось заменить в первом тайме.
Пока не могу сказать, насколько серьёзна травма Баринова. Это станет ясно после МРТ. У Алексея Миранчука травма, надеюсь, не очень серьёзная, — сказал Николич.
Ранее «Спартак» обыграл «Локомотив» на московском стадионе «Открытие Арена». Матч закончился со счётом 2:1.
Как писал NEWS.ru, 29-летний форвард Александр Кокорин, перешедший в «Спартак» 2 августа, пропустил четвёртую игру подряд.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен