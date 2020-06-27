Николич объяснил переезд на базу в Баковку

https://static.news.ru/photo/c91456ea-b8a0-11ea-a469-fa163e074e61_660.jpg Марко Николич Фото: ФК «Локомотив»/vk.com

Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Марко Николич, чей коллектив обыграл казанский «Рубин» со счётом 2:0 в гостевом матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) остался доволен игрой.

«Локомотив» очень хорошо играл. Я доволен, что мы увозим три очка у очень хорошей команды. Я доволен коллективной игрой, но нам не хватает большой группы футболистов, которые травмированы, — сказал Николич на послематчевой пресс-конференции.

Он остался рад, что в стартовом составе вышел Дмитрий Рыбчинский. Антон Миранчук не был готов на сто процентов выйти на поле.

Эдер на 68-й минуте едва не вышел один на один, но упал перед чужой штрафной. Арбитр посчитал, что в этой ситуации не было фола.

Я не очень хорошо видел этот момент со скамейки. Самое главное — мы выиграли. В любом случае, в игре был VAR, так что больших судейских ошибок не было. Не думаю, что что судейство станет темой после тура и в частности нашей игры, — добавил тренер, отвечая на вопрос NEWS.ru.

Он также объяснил, почему команда переместилась на базу в Баковку.

Я даже счастлив, что так случилось, потому что первые дни мы много об этом разговаривали. У нас осталось восемь игр на момент, когда я пришёл в команду, и главная цель — попасть в Лигу чемпионов. Спустя три-четыре дня капитаны команды подошли ко мне и предложили перебраться на базу. Это была их идея. Это показало, что они переживают за результат и насколько он важен, — заключил специалист.

По его словам, первая победа для тренера — это не победа против «Оренбурга», а такое решение игроков. Этот человеческий момент очень тронул специалиста.

«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 47 очков. «Рубин» занимает 11-е место, имея в активе 26 очков.

Ранее NEWS.ru писал, что в других матчах 24-го тура РПЛ «Зенит» обыграл «Крылья Советов» со счётом 2:1, грозненский «Ахмат» сыграл вничью с «Сочи», а «Спартак» сыграл вничью с «Уфой».