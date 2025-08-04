Нидерландские футболисты требуют миллиарды евро от ФИФА

Нидерландские футболисты готовят масштабный коллективный иск против ФИФА из-за спорных трансферных правил, сообщает Reuters со ссылкой на фонд Justice for Players. По оценкам экспертов, ущерб игрокам от действующих регламентов может исчисляться миллиардами евро.

Трансферные правила ФИФА затронули интересы примерно 100 тысяч игроков в европейских государствах и Великобритании с 2002 года, — заявили в фонде.

Консалтинговая компания Compass Lexecon подсчитала, что футболисты в среднем недополучили около 8% потенциального заработка за карьеру из-за действующих ограничений. Поводом для иска стало дело бывшего полузащитника «Локомотива» Лассаны Диарра, который в 2014 году лишился возможности играть целый сезон из-за санкций ФИФА. В октябре 2023 года суд ЕС признал незаконным правило о солидарной ответственности игроков и клубов при досрочном расторжении контрактов.

ФИФА уже заявила о готовности пересмотреть трансферные регламенты, однако голландские футболисты намерены добиваться компенсации через суд. В Justice for Players подчеркивают, что законодательство Нидерландов позволяет подать коллективный иск от имени всех пострадавших игроков.

Ранее стало известно о приезде в Москву полузащитника турецкого «Бешикташа» Жедсона Фернандеша. 26-летний португалец прибыл для завершения переговоров о трансфере в столичный клуб. Турецкий журналист Ягиз Сабунчоглу сообщил, что стоимость трансфера Фернандеша в «Спартак» составит рекордные для московского футбольного клуба €20 млн (более 1,8 млрд рублей).