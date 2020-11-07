Неудачная игра рукой: в Сети шутят над видео Артёма Дзюбы

Российский нападающий сборной России по футболу и петербургского «Зенита» Артём Дзюба влип по полной. Вообще, форвард последнее время окутан различного рода скандалами. Сначала имитирует изнасилование московского «Спартака», а затем просто удовлетворяет себя на видео. Понятно, что это не первый случай в российском футболе. Вспомнить хотя бы Клинтона Н’Жи, который опубликовал видео интимной близости с некой дамой после перехода в «Динамо». Тогда все посмеялись и забыли, но Дзюбу так просто не отпустят. NEWS.ru собрал самые увлекательные подборки подколов в Сети.

После публикации видео футболист, конечно, не нашёл ничего лучше, чем закрыть свой профиль в Instagram, а заодно и комментарии. Но это уже не спасёт. Ситуация взорвала даже самых далёких от футбольного мира людей, не говоря уже о приближённых. Одни никак остро не реагируют, мол, ну, сделал и сделал, как будто другие не занимаются подобным. Другие же, напротив, убеждены, что у Дзюбы после слива такого видео нет ни чести, ни достоинства. Да и ладно, если бы под музыку трудился. Самое интересное, на видео футболист занимается онанизмом под голос ведущей Марии Орзул, с которой раньше были некие отношения.

Понятно, что пока народ бесится и ржёт одновременно, футболист и клуб официальных заявлений по ситуации не дают. Зато своё слово сказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов, который принял решение не приглашать капитана и лидера команды на ноябрьский сбор.

Один из пользователей, узнав о решении Станислава Саламовича, сразу предложил, на какую базу стоит отправиться игроку «Зенита».

Очевидно, петербургский коллектив объявит своё мнение после матча с «Краснодаром», на который нападающий заявлен. Правда, советский футболист Анатолий Бышовец на странице в своём Twitter отметил, что форвард может пропустить матч с «быками», потому что «занимается по индивидуальной программе».

Известно, что футболист лично это не выкладывал, но несколько недель назад телефон Дзюбы был взломан, все данные были стёрты, но такое видео точно не могло исчезнуть бесследно.

Один из пользователей в Twitter с никнеймом @ChipmunkLily не смог упустить этот момент.

Twitter, конечно, негодует. Дзюба одним своим роликом обогнал по упоминаниям Алексея Навального, Джо Байдена и Дональда Трампа.

Дзюба в шесть раз опередил в упоминаниях Алексея Н., Трампа и Байдена вместе взятых. Кажется, подоспел новый президент РФ, — написала один из пользователей.

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Другой пользователь также вспомнил результаты голосования в США.

А ведь Дзюба передёрнул информационное поле с Байдена на себя, — шутит мужчина.

Другая девушка и вовсе зарифмовала. Кажется, у ненавистников нападающего появится новый заряд, которым они будут встречать футболиста.

Слёзы зенитовцев льются рекой, ведь их капитан играет рукой, — написала пользователь.

Есть всё-таки и те пользователи Twitter, кто лишь жалеет спортсмена.

Одна из девушек назвала его «бедным».

Ещё один пользователь уточнил, что занимаются онанизмом абсолютно все.

Дзюба правильно сделал, что не повёлся на шантаж. Да и вообще, что естественно, то не безобразно, — убежден пользователь.

И слов поддержки на самом деле хватает. Люди уверены, что ничего не надо делать с футболистом. Однако один из оппонентов этих сообщений подготовил список новостей, где футбольные клубы наказывают своих футболистов за непристойное поведение.

Так, «Манчестер Сити» оштрафует защитника Кайла Уокера за вызов на дом двух девушек с пониженной социальной ответственностью. Другая новость гласит, что четырёх игроков бразильского клуба уволили за видео с мастурбацией в раздевалке. В третьей говорится об исключении из состава сборной Египта полузащитника Амра Варды за переписку с моделью, в которой он оказывал на девушку давление после её отказа встретиться на один день. И заключительная, не менее блистательная информация касается футболистов сборной Никарагуа, которые были отстранены после посещения «жриц любви». Футболисты после поражения от Коста-Рики не выдержали напряжения и решили его снять таким образом. Руководство футбольной федерации назвало поведение аморальным.

В общем, ситуация странная. По сути, человек не сделал ровным счётом ничего. Ещё скажите, что никто не занимается онанизмом. К тому же, уличён он был за рукоблудием в свободное от работы время. Конечно, каждый мастурбирует как хочет, ну, хорошо, что хотя бы не как Панин. Комик Илья Соболев, пожалуй, лучше всех спародировал ситуацию.

Читайте книги, господа.