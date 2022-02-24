Немецкий футбольный клуб убрал с формы логотип «Газпрома»
Немецкий футбольный клуб убрал с формы логотип «Газпрома»
Михаил Потапов
Михаил Потапов
17:51, 24 февраля 2022
Фото: BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl via Global Look Press
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Немецкий футбольный клуб «Шальке 04» убрал с формы логотип титульного спонсора — российской компании «Газпром». Причина — военная операция России на территории Украины. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Учитывая последние события и развитие ситуации, случившееся за последние дни, «Шальке» решил убрать с формы логотип главного спонсора — «Газпрома». Мы пошли на этот шаг после общения с компанией «Газпром Германия». Вместо логотипа на форму будет нанесена надпись «Шальке 04», — говорится в сообщении немецкого клуба.
«Шальке-04» — семикратный чемпион Германии. В 1997 клуб выиграл Кубок УЕФА. В настоящее время команда выступает во второй Бундеслиге. «Газпром» спонсирует клуб с 2006 года.
Ранее в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе.