Немецкий футболист «Динамо» рассказал, чем его удивила Россия

https://static.news.ru/photo/d4283a8c-b86a-11ea-b3f9-fa163e074e61_660.jpg Максимилиан Филипп Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Немецкий игрок московского футбольного клуба «Динамо» Максимилиан Филипп рассказал, что был многим удивлён после переезда в Россию.
По приезду меня удивил тот факт, что не удалось найти ни одного немецкого ресторана. Вообще, я удивлён, что в России такие добрые люди. До приезда был наслышан о местном менталитете, но русские — другие! Намного лучше, чем рассказывали, — цитирует футболиста «Матч ТВ».
Филипп перешёл в «Динамо» летом 2019 года из дортмундской «Боруссии».
Ранее бывший главный тренер футбольного клуба «Динамо» Дмитрий Хохлов ответил на слова нападающего московской команды Максимилиана Филиппа, который обвинил наставника в грубости, писал NEWS.ru.