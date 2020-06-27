Футбол

Немецкий футболист «Динамо» рассказал, чем его удивила Россия

14:35, 27 июня 2020
Максимилиан Филипп Максимилиан Филипп Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Немецкий игрок московского футбольного клуба «Динамо» Максимилиан Филипп рассказал, что был многим удивлён после переезда в Россию.

По приезду меня удивил тот факт, что не удалось найти ни одного немецкого ресторана. Вообще, я удивлён, что в России такие добрые люди. До приезда был наслышан о местном менталитете, но русские — другие! Намного лучше, чем рассказывали, — цитирует футболиста «Матч ТВ».

Филипп перешёл в «Динамо» летом 2019 года из дортмундской «Боруссии».

Ранее бывший главный тренер футбольного клуба «Динамо» Дмитрий Хохлов ответил на слова нападающего московской команды Максимилиана Филиппа, который обвинил наставника в грубости, писал NEWS.ru.

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