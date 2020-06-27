Немецкий футболист «Динамо» рассказал, чем его удивила Россия

По приезду меня удивил тот факт, что не удалось найти ни одного немецкого ресторана. Вообще, я удивлён, что в России такие добрые люди. До приезда был наслышан о местном менталитете, но русские — другие! Намного лучше, чем рассказывали, — цитирует футболиста «Матч ТВ».