Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар заявил, что его не тревожит то, как к нему относятся фанаты французского клуба.
Не нуждаюсь в том, чтобы болельщики поддерживали меня. Я остался и буду защищать команду, — подчеркнул он.
По его словам, для него главное — играть и выигрывать, передаёт
Так он отреагировал на реакцию болельщиков, которые во время матча пятого тура французской футбольной Лиги 1 со «Страсбургом» неоднократно освистывали его. При этом футболист принёс клубу победу, забив в компенсированное время единственный мяч в игре.
Ранее News.ru писал, что спортивный директор ПСЖ Леонардо очень хочет продать бразильского нападающего клуба Неймара в другую команду уже в зимнее трансферное окно. Такая решительность функционера связана с тем, что у него накопилась усталость от слухов и давления на клуб, которое оказывает окружение этого игрока.