https://static.news.ru/photo/ff385d6c-d7c2-11e9-84ce-fa163e074e61_660.jpg Неймар Фото: Сергей Булкин/News.ru

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар заявил, что его не тревожит то, как к нему относятся фанаты французского клуба.

Не нуждаюсь в том, чтобы болельщики поддерживали меня. Я остался и буду защищать команду, — подчеркнул он.

По его словам, для него главное — играть и выигрывать, передаёт L'Equipe .

Так он отреагировал на реакцию болельщиков, которые во время матча пятого тура французской футбольной Лиги 1 со «Страсбургом» неоднократно освистывали его. При этом футболист принёс клубу победу, забив в компенсированное время единственный мяч в игре.

Ранее News.ru писал, что спортивный директор ПСЖ Леонардо очень хочет продать бразильского нападающего клуба Неймара в другую команду уже в зимнее трансферное окно. Такая решительность функционера связана с тем, что у него накопилась усталость от слухов и давления на клуб, которое оказывает окружение этого игрока.