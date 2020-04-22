Неймар готов на снижение зарплаты ради возвращения в «Барселону»

https://static.news.ru/photo/87bf0b62-8467-11ea-becf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар готов пойти на существенное сокращение зарплаты ради возвращения в каталонскую «Барселону».

Во Франции бразилец зарабатывает €52 млн в год, куда входит оклад и оплата за роль посла банка Катара, сообщает Mundo Deportivo. В случае возвращения в чемпионат Испании сотрудничество 28-летнего форварда с банком, в результате чего он потеряет около €30 млн.

Неймар перешел в ПСЖ из «Барселоны» за рекордные €222 млн в августе 2017 года. Его соглашение истекает 30 июня 2022 года.

Ранее NEWS.ru писал, что ПСЖ предложит Неймару новый пятилетний контракт.