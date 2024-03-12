Названа сумма неустойки, которую «Спартак» заплатит за увольнение Абаскаля «Спорт-Экспресс»: Абаскаль получит €1,8 млн при увольнении из «Спартака»

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Гильермо Абаскаль

Главный тренер «Спартака» испанец Гильермо Абаскаль получит €1,8 млн случае, если московский клуб решит расторгнуть контракт со специалистом, сообщает «Спорт-Экспресс». Эта сумма составляет суммарный размер зарплаты испанца до конца контракта, который закончится в июне 2025 года. Иные условия досрочного расторжения договора с 34-летним тренером станут предметом переговоров между ним и менеджментом красно-белых.

Абаскаль вступил в должность главного тренера «Спартак» в июне 2022 года. В нынешнем сезоне московский клуб занимает 6-е место в турнирной таблице «Мир РПЛ», набрав 31 очко в 20 турах.

Ветеран «Спартака», экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили ранее заявил, что любую игру на международном уровне нужно приветствовать и играть, чтобы не потерять навыки, иначе российские футболисты скоро «превратятся в мух после длинной спячки». Он считает, что матч против Парагвая является отличной возможностью наиграть молодых игроков из основных составов клубов РПЛ.

Ранее стало известно, что полузащитника Арсена Захаряна впервые включили в состав российской национальной сборной по футболу после его трансфера из столичного «Динамо» в испанский «Реал Сосьедад». Учебно-тренировочные сборы начнутся на территории Новогорска 14 марта.