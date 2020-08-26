Названа сумма контракта «Химок» с крупнейшим застройщиком России

https://static.news.ru/photo/c90c90bc-e79a-11ea-911c-fa163e074e61_660.jpg Фото: fckhimki.com

Контракт подмосковного футбольного клуба «Химки» и девелоперской компании ПИК с учётом бонусов составляет порядка 165 млн рублей.

Такую информацию представил РБК со ссылкой на осведомлённый источник.

Контракт без бонусов составляет чуть более 140 млн руб. Цифра может увеличиться, если команда покажет хорошие результаты. Так сумма может составить порядка 170 млн руб., — отметил собеседник издания в ПИК.

В свою очередь представители футбольного клуба отказались называть конкретную сумму контракта, ссылаясь на коммерческую тайну. Пресс-служба группы ПИК также ушла от ответа.

Известно, что бюджет «Химок» на сезон составляет порядка 500 млн рублей. Некоторое время назад руководство клуба объявило о том, что девелоперская компания стала титульным партнёром команды. С домашнего матча четвёртого тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Ахматом» логотип ПИК был размещён на форме «красно-чёрных».

Ранее NEWS.ru писал, что в матче пятого тура РПЛ тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Химками».

Встреча прошла в Туле на стадионе «Арсенал» и завершилась со счётом 1:1. Матч обслуживал арбитр Николай Волошин, его ассистентами были судьи на линиях Рашид Абусуев и Владимир Миневич.