Названа причина расставания Пике с Шакирой El Periodico: защитник «Барселоны» Пике изменял Шакире

Фото: Antoine Couvercelle/Panoramic/Global Look Press

Певица Шакира и защитник «Барселоны» Жерар Пике

Защитник «Барселоны» Жерар Пике и певица Шакира расстались. По информации El Periodico, певица узнала об изменах футболиста с другими женщинами. Пике уже несколько недель живёт один в своей старой квартире.

По данным источника, футболиста «Барселоны» часто замечали в ночных заведениях в сопровождении других женщин. Более того, отмечается, что Жерар до 2-3 часов ночи мог находиться на вечеринках, несмотря на утренние тренировки с командой.

Пике и Шакира находились в отношениях с 2011 года. У пары двое сыновей.

Ранее сообщалось, что суд Ростова-на-Дону расторг брак между 32-летним футболистом Павлом Мамаевым и экс-моделью Аланой Мамаевой.