Назван кандидат на замену Карпина в «Ростове»

На место Валерия Карпина, который был главным тренером футбольного клуба «Ростов», сейчас рассматривают кандидатуру Михаила Галактионова. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на собственный источник.

По данным издания, руководство клуба уже связалось с Галактионовым и предложило ему это место.

Приглашение специалиста в «Ростов» рассматривается как часть сделки по приходу Валерия Карпина на тренерский мостик в сборной России, — говорится в материале.

Карпин покинул клуб 2 августа. Он признался, что совмещать посты очень сложно, поэтому он сосредоточится на работе в сборной, которую возглавил 23 июля этого года. На посту главного тренера сборной РФ он сменил Станислава Черчесова, которого сняли после позорного вылета России с чемпионата Европы — 2020.

Михаил Галактионов возглавляет молодёжную сборную России с 2019 года. Бывший защитник ЦСКА Сергей Игнашевич может сменить его на посту главного тренера молодёжной сборной.