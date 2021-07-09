Нападающего «Спартака» Промеса могут привлечь к уголовной ответственности

Прокуратура Нидерландов намерена привлечь к ответственности нападающего «Спартака» Квинси Промеса по обвинению в нанесении ножевых ранений. Об этом сообщает NH Nieuws.

Инцидент произошёл в июле прошлого года на одной из вечеринок, в ходе которой один из гостей был ранен ножом и получил травму колена. Пострадавший осенью обратился в полицию и инициировал расследование. Одним из участников инцидента стал Промес, которого сначала арестовали, а затем освободили ввиду недостаточности доказательств.

Сам футболист отрицает свою причастность к случившемуся, а его адвокат отмечает, что Промес уже покинул мероприятие в тот момент, когда пострадавший получил ранения. К тому же, по его словам, есть свидетели, которые утверждают, что Квинси не наносил ударов ножом.

Как сообщалось ранее, в пресс-службе московского «Спартака» прокомментировали «хейт» болельщиков из Нидерландов по отношению к атакующему полузащитнику «красно-белых» Квинси Промесу. Фанаты негативно отнеслись к вызову футболиста в сборную на Евро-2020.