«Надо быть умнее»: Милонов высказался о бойкоте фанатов из-за Fan ID

Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с NEWS.ru оценил решение фанатов «Спартака», «Зенита» и ряда других клубов отказаться от оформления Fan ID и бойкотировать матчи своих команд. Он призвал болельщиков идти на диалог, а не добиваться своего ультиматумами.

Выражая своё несогласие, фанаты наказывают себя и свою команду, которой будет тяжелее играть без поддержки. Мне кажется, что в большинстве своём фанатское общество пережило уже реалии 90-х, когда дрались стенка на стенку и до выбитых зубов. Надо быть чуть-чуть поумнее. Безусловно, есть сложности в восприятии и понимании этого закона, — сказал Милонов.

Депутат считает, что в большинстве своём люди выступают не против конкретных строчек этого закона, а против неправильного трактования. Они опасаются, что он будет выполняться недружелюбно по отношению к фанатам.

Я думаю, структуры МВД могли бы провести встречу с фанатскими объединениями «Спартака», «Зенита», «Динамо», ЦСКА и других клубов, чтобы всё разъяснить и снять большинство острых вопросов. А если в ходе реализации этого закона болельщики увидят какие-то шероховатости, то их тоже можно корректировать. Но это нужно делать не путём ультиматумов, а путём диалога. Если фанаты будут сидеть дома и смотреть футбол по телевизору, то ничего не произойдёт, — добавил Милонов.

24 января фанаты «Спартака» заявили о бойкоте матчей команды во всех турнирах до полной отмены закона о Fan ID. Этот закон подразумевает оформление «персонифицированной карты на посещение спортивного соревнования». Предполагается, что подобный электронный документ поспособствует увеличению безопасности на спортивных мероприятиях.

Законопроект был подписан президентом России Владимиром Путиным 30 декабря 2021 года. Для внедрения этой системы в 2021–2022 годах из бюджета будет выделено порядка 773 млн рублей.