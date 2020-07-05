Мюнхенская «Бавария» вновь стала победителем Кубка Германии

https://static.news.ru/photo/56accafa-be37-11ea-9830-fa163e074e61_660.jpg Фото: fcbayern / twitter.com

В финале Кубка Германии по футболу «Бавария» обыграла «Байер» со счётом 4:2.

На 16-й минуте матча отличился Давид Алаба, на 24-й — Серж Гнабри. Форвард Роберт Левандовски сделал дубль (59-я, 89-я минуты). В составе «Байера» отличились Свен Бендер (63-я минута) и Кай Хаверц, забивший гол на 90-й минуте с пенальти. Примечательно, что Гнабри стал первым немцем с 2014 года, который забил мяч в финале турнира без учёта серий пенальти.

Мюнхенская «Бавария» становится обладателем кубка Германии в 20-й раз — это новый рекорд. Клуб проигрывал в финале четыре раза. Что касается «Байера» — этот финал стал для клуба четвёртым в истории, команда побеждала в турнире всего один раз.

«Бавария» в этом сезоне завоевала второй титул, ранее мюнхенская команда в 30-й раз стала чемпионом страны. «Байер» в национальном первенстве занял пятое место.

Ранее NEWS.ru писал, что мюнхенский футбольный клуб «Бавария» объявил о заключении соглашения с 24-летним нападающим английского «Манчестер Сити» Лероем Сане.

Контракт рассчитан до 30 июня 2025 года, футболист начнёт подготовку к предстоящему сезону в Мюнхене на следующей неделе.

Летом 2016 года Сане перешёл в английскую команду из немецкого «Шальке-04» за €52 млн. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в одном матче Английской премьер-лиги, сыграл 11 минут и не отметился результативными действиями.