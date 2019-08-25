https://static.news.ru/photo/0d1b8dc8-c733-11e9-98cb-fa163e074e61_660.jpg Жозе Моуринью Фото: Shaun Boggust/imago sportfotodienst/Global Look Press

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью планирует занять место главного наставника мадридского «Реала».

Моуринью заинтересован в работе в «Реале». По данным AS, в ближайшее время произойдёт увольнение Зинедина Зидана с поста главного тренера испанского клуба. Этого и ждёт португальский специалист.

Ранее Жозе Моуринью не смог сдержать слёз, рассказывая о том, как скучает по своей работе. По словам тренера, с приходом в профессиональный футбол он понял, что занимается серьёзным делом и получает удовольствие от этой работы. Однако ситуация изменилась после увольнения из «Манчестер Юнайтед» в конце 2018 года.