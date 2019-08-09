«Сочи» на выезде сыграли вничью с московским ЦСКА (0:0) в матче пятого тура чемпионата России. Хавбек южан Андрей Мостовой в эксклюзивном интервью корреспонденту News.ru рассказал о том, как поменялась игра «леопардов» с приходом в команду Кристиана Нобоа.

— «Сочи» добыл уже второе очко в текущем сезоне. Поздравлять вас с этим достижением или команда сейчас рассчитывала на что-то большее?

— Мы больше огорчились от этого результата, в раздевалке все сидели с опущенными носами. Были хорошие моменты, чтобы отличиться. У меня, в частности.

— Чего не хватило, чтобы отличиться?

— Не знаю. У нас пока у всей команды почему-то не получается реализовать свои моменты. Надо поработать над этим компонентом.

— С приездом Нобоа игра «Сочи» как-то поменялась?

— В игровом плане — не очень сильно, но чувствуется, что Кристиан способен делать очень много обостряющих передач. Можно просто бежать вперёд, мяч сам тебя найдёт.

— Но при этом пришлось пожертвовать капитаном — Песегов «присёл» на скамейку запасных...

— Да, на данный момент всё так, но ведь ситуация может поменяться в будущем — это футбол.

— Какая атмосфера сейчас царит в «Сочи»? Понятно, что у команды был неудачный старт, только-только начали набирать очки.

— На команду неудачные результаты первых игр сезона не давят, тем более, что мы потихонечку начали набирать очки. Атмосфера отличная, приходят новые футболисты. Уверен, что очень скоро у нас все наладится.

Игрок ЦСКА Ильзат Ахметов (справа) и игрок Сочи Андрей Мостовой в матче 5-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ПФК ЦСКА (Москва) и ФК Сочи Александр Вильф/РИА Новости

— Многие перед стартом сезона довольно скептически относились к «Сочи» и их шансам закрепиться в премьер-лиги. Сейчас, на ваш взгляд, что стоит ожидать от команды? У вас ведь и состав очень сильно поменялся за последний месяц.

— У нас очень хороший и сильный состав, комбинации мы постепенно наигрываем. Уверен, что в ближайшее время мы наконец-то сможем одержать первую победу в элите.

— Что скажете о сыгранности? У вас ведь команда собралась совсем недавно.

— Конечно, что сейчас все не на идеальном уровне, но постепенно мы стараемся наладить данный компонент. С каждым матчам уже видно, что наши взаимодействия на поле становятся все лучше и лучше.

— Какие слова после матча услышали от главного тренера в раздевалке? Точилин был очень эмоционален на бровке по ходу встречи.

— Я понимаю, почему он был эмоционален — судейство в ряде моментов было не совсем корректным. Сказал, что молодцы, добыли очко в противостоянии с ЦСКА — это ведь гранд российского футбола. Надо начинать задумываться уже о следующей игре, в которой нам будет противостоять «Оренбург».

— У вас прошла «жесткая часть календаря: «Сочи» сыграл с ЦСКА, «Краснодаром», «Зенитом» и «Спартаком». Теперь график станет попроще, можно стабильно будет набирать очки.

— Да, «Оренбург» — это наш конкурент по турнирной таблице чемпионата России. Пока мы находимся в самом её низу, но я уверен, что такое положение дел не затянется надолго. Надо добиваться победы.

— Два очка в пяти турах — это много или мало?

— Мало, к сожалению.