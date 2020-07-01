Мостовой считает, что Азмун подставил «Зенит»

https://static.news.ru/photo/a449eeea-bb90-11ea-b358-fa163e074e61_660.jpg Александр Мостовой Фото: Александр Щербак/ТАСС

Бывший капитан сборной России по футболу Александр Мостовой считает, что нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун подставил свою команду, дважды нарушив рекомендации Роспотребнадзора во время пандемии коронавируса.

Есть регламент, игрокам говорят, что они должны сидеть на базе или еще где-то. Ты выходишь, самовольно идёшь куда-то, фотографируешься и подставляешь команду. Конечно, за это должно быть наказание, — цитирует Мостового РИА Новости.

Ранее сообщалось, что футбольный клуб «Зенит» осудил поступок футболиста Сердара Азмуна, которого застали сидящим в ресторане во время пандемии коронавируса. Спортсмена оштрафовали во второй раз.

До этого Азмун уже нарушал предписанные внутри клуба и команды правила в условиях пандемии COVID-19. Как писал NEWS.ru, полузащитник самарских «Крыльев Советов» Сафаа Хади опубликовал в Instagram фотографию, на которой видно, что спортсмен не соблюдал правила социального дистанцирования.